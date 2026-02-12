FuPa Wintercheck: FC Wischhafen/Dornbusch II

In dieser Saison gibt es beim FC Wischhafen/Dornbusch II viel zu jubeln. – Foto: Luka Odebrecht

Der FC Wischhafen/Dornbusch II ist auf dem Weg zum Wiederaufstieg in die 3. Kreisklasse, steht aktuell auf Platz eins. Die Konkurrenz ist stark, es wird noch ein harter Weg. Trainer Andreas Brandt hat einen guten Kader zusammen, da sollte zumindest der Aufstieg gelingen. Die Antworten im FuPa Wintercheck folgen jetzt von Kapitän Torben Richters.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Bisher sind wir mit der laufenden Saison ganz zufrieden. Wir stehen nach der Hinrunde aktuell auf dem 1. Tabellenplatz (möglicherweise geschuldet dessen, dass Bützfleth noch ein Spiel weniger hat, welches jedoch aber erstmal gewonnen werden muss). Wenn man sich unsere bisherigen Ergebnisse anschaut, im Pokal sowie im Ligabetrieb, haben wir bis auf das direkte Duell mit Bützfleth all unsere Spiele gewonnen. Verbesserungswürdig ist auf jeden Fall unsere Trainingsbeteiligung.

Änderungen gibt es bei uns weder im Trainerteam noch im Spielerkader. Wir werden die Rückrunde mit dem gleichen Team beginnen, wie wir in der Hinrunde aufgehört haben. 1-2 verletzte Spieler haben wir aktuell leider noch, wir sind aber guter Dinge, auch diese bald wieder im Training begrüßen zu dürfen.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Aufgrund der Wetterverhältnisse der letzten Wochen mussten wir unsere Vorbereitung etwas nach hinten verschieben. Erstes Training fand am 09.02. in der Halle statt. Da die Plätze immer noch nicht bespielbar sind, fallen uns auch leider zwei angesetzte Testspiele aus, die wir gerne bestritten hätten. Durch anderweitige Einheiten wie Spinning oder Boxen wollen wir auch ohne den Platz betreten zu müssen aktiv werden und uns möglichst bereitmachen für die Rückrunde.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Wirkliche Überraschungen gab es aus unserer Sicht weder negativ noch positiv. Trotz dessen, dass Bützfleth II sich neu gemeldet hat, hatten wir sie vor der Saison als ziemlich gut und spielstark eingeschätzt. Was den Tabellenkeller angeht, drücken wir natürlich unserer 3. Vertretung die Daumen, dass dort auch noch ein paar Punkte geholt werden.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Positiv ganz klar bisher die letzten beiden Siege im Pokal gegen Himmelpforten II & III, die beide zwei Ligen über uns spielen. Wir haben uns in beiden Spielen nicht versteckt und haben so beide Spiele verdient gewonnen. Wir sind gespannt, wie unsere Reise im Pokal nun weitergeht. Negativ lässt sich den Ergebnissen nach unserer bisher einzige Niederlage einsortieren. Wir hätten das Duell zwischen Platz 1 und 2 natürlich gerne für uns entschieden.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Stand jetzt schwer zu sagen. Das Titelrennen ist noch offen. Entscheidend wird sicherlich das Spiel zwischen uns und Bützfleth werden. Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, stehen unsere Karten aber definitiv nicht schlecht, sodass wir unser Saisonziel, dem Aufstieg sowie die Meisterschaft, am Ende der Saison feiern können.

