FuPa Wintercheck: FC Wischhafen/Dornbusch

Es wird schwer für den FC Wischhafen/Dornbusch, den Klassenerhalt zu sichern. – Foto: Ayleen Brüdgam

Beim FC Wischhafen/Dornbusch läuft in der aktuellen Kreisligasaison bislang nicht viel. Sieben Punkte in 16 Begegnungen, das ist die Quote eines Absteigers. Der Trainer wurde gewechselt, für Patrick Dittmer, der im Sommer ohnehin zum MTV Hesedorf wechseln will, kommt Norman Pehmüller. Hier sind seine Antworten im FuPa Wintercheck.

Absolut unbefriedigend natürlich! Der Tabellenplatz spiegelt nicht die Qualität der Mannschaft wider. Wir wissen um unsere Stärken und Schwächen. Wir fokussieren uns darauf, dass Fußball Spaß bringen soll. Das funktioniert nur als Team. Alle müssen sich darüber im Klaren sein. Die Mannschaft muss wieder ein "Wir Gefühl" entwickeln, eine Positivität wiederherstellen. Das ist aber auch die große Aufgabe vom Trainerteam. Denn Fußball spielen können die Jungs. Das haben sie in der Vergangenheit bewiesen, z. B. der Aufstieg 2023 in die Kreisliga und Tabellenplatz fünf 2024! Das ist alles noch nicht so lange her. Und wir hatten einige knappe Ergebnisse zu unseren Ungunsten. Da sehe ich viel Potential nach oben. 2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Ja, der Vorstand wollte eine Veränderung und ich habe als neuer Trainer diese schwere Aufgabe zusammen mit "Branno" übernommen. Ich war bei der JSG U19 tätig, und Branno ist ja eine Vereinslegende. Wir beide kommen aus Dornbusch und kennen die Jungs und den Verein. Außerdem konnten wir Alexander von Allwörden reaktivieren. Und die Zusammenarbeit mit der 2. soll verstärkt werden. Die Jungs aus der 2. sollen noch besser integriert werden. Und einige Spieler, die öfter beruflich verhindert gewesen sind in der Hinrunde, stoßen wieder zur Mannschaft. Ansonsten ist es fast absolut unmöglich gewesen, auf dem "Markt" aktiv zu werden, da alles ziemlich schnell ging.



3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir sind am 19. Januar mit der Vorbereitung gestartet. Das Wetter zwingt jeden Trainer, Alternativen zu suchen. Wie viele Mannschaften, sehnen wir uns aber natürlich wieder das "heilige" Grün betreten zu dürfen. Dennoch haben wir schon einige schweißtreibende Einheiten hinter uns. Wir hatten z. B. eine gute Einheit beim Spinning unter der Leitung von Traudi Brümmer vom SV Dornbusch gehabt. Genauso erwähnenswert war das Boxtraining bei Heino Steinert vom VTV Assel. Eine Intervall-Einheit beim Schwimmen war angesagt. Diverse Soccerhallen-Besuche standen auf der Liste. Und was ganz neu gewesen ist für die Jungs, eine Yoga Stunde mit Lisanne von Allwörden vom TSV Wischhafen! Das ist nicht zu unterschätzen. Ein Teambuilding-Tag mit dem Bollerwagen und anschließendes Grünkohlessen war sehr lustig ;)



4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Dazu kann ich keine Angaben machen.



5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Positiv war das Spiel gegen den VfL Güldenstern Stade II mit einem Unentschieden und dem 1. Saisonspiel sowie das Pokalspiel gegen Hagen. Dort haben die Jungs gezeigt, zu was sie imstande sind. Ansonsten schauen wir nach vorne.



6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Eine Mannschaft zu nennen ist nicht einfach. Aber wer gut aus den Startlöchern kommt, von den oben stehenden Mannschaften, hat auch gute Chancen.

