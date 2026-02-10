FuPa Wintercheck: FC Wanna-Lüdingworth

– Foto: FuPa Lüneburg

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Frank Zietelmann vom FC Wanna-Lüdingworth unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Wir sind mit der ersten Saisonhälfte zufrieden. Wenn man sieht, unter welchen Voraussetzungen wir in diese Spielzeit gegangen sind, kann man der Mannschaft nur ein großes Kompliment machen. In den ersten acht Wochen haben wir vier langwierige Verletzungen hinnehmen müssen, darunter gleich drei Kreuzbandrisse, und trotzdem ist die Mannschaft immer zusammengeblieben. Der Kader war von Beginn an klein, aber genau das hat eine enorme Geschlossenheit und Mentalität erzeugt.

Die Punkteausbeute spiegelt nicht nur unsere Leistungen wider, sondern vor allem den Charakter dieser Mannschaft. Natürlich wollen wir uns weiter verbessern, gerade in Details und in der Konstanz – aber die Basis stimmt zu hundert Prozent.

Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir gehen sehr positiv in die Winterpause. Mit Bjarne Offermann kehrt ein verletzter Spieler zurück ins Mannschaftstraining, was uns zusätzliche Qualität und Tiefe gibt. Mit Tim Raffel, zuletzt in Langen aktiv, haben wir uns gezielt verstärkt. Auch wenn er aktuell noch an einer hartnäckigen Wadenverletzung laboriert, sind wir überzeugt, dass er uns sportlich weiterhelfen wird. Ab Ende Februar wird zudem Joris Kramer spielberechtigt sein und unserem Kader weitere Stabilität geben.

Einen Abgang gibt es mit Karsten Weihe, der künftig in Spieka auf Torejagd gehen wird. Dafür wünschen wir ihm alles Gute.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Im Grunde genommen haben wir überhaupt keine klassische Fußballpause eingelegt. Die Mannschaft ist durchgehend aktiv geblieben und hat kontinuierlich gearbeitet. Leider haben die anhaltend winterlichen Bedingungen dazu geführt, dass geplante Testspiele ausfallen mussten. Das haben wir jedoch gut aufgefangen, indem wir intensiv in der Halle gearbeitet und uns dort gezielt auf die kommenden Aufgaben vorbereitet haben. Gerade diese Phase hat uns noch einmal enger zusammengeschweißt und die Möglichkeit gegeben, an Details zu arbeiten, die im normalen Spielbetrieb oft zu kurz kommen.

Ein besonderes Highlight und gleichzeitig eine wichtige Teambuilding-Maßnahme wird unsere gemeinsame Kohlwanderung am 21. Februar sein. Insgesamt haben wir das Gefühl, dass wir körperlich wie mental sehr gut vorbereitet sind und mit viel Energie in die kommenden Aufgaben gehen werden.

Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Da ich die Kreisliga und ihre Mannschaften sehr gut kenne, gab es für mich in dieser Saison keine wirkliche Überraschung. Die Leistungen der Teams bewegen sich größtenteils in dem Rahmen, den man erwarten konnte. Viel entscheidender ist für uns ohnehin der eigene Fokus. Wir schauen in erster Linie auf unsere Entwicklung und darauf, unsere Leistung Woche für Woche auf den Platz zu bringen – unabhängig davon, wer der Gegner ist.

Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Die Siege gegen Wehden und Otterndorf waren für mich absolute Highlights. Vor allem der Erfolg gegen Otterndorf an einem Freitagabend vor großer Kulisse war ein besonderes Erlebnis. Dieses Spiel – inklusive der anschließenden Feier – hat eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt und wie stark der Zusammenhalt innerhalb des Teams ist.

Auch das Spiel gegen Duhnen gehört trotz der Niederlage zu den bemerkenswertesten Momenten der Saison. Nach einer sehr starken Leistung mussten wir uns zwar geschlagen geben, haben aber bewiesen, dass wir auch gegen solche Gegner absolut konkurrenzfähig sind. Natürlich gab es im Saisonverlauf auch schmerzhafte Niederlagen. Entscheidend ist jedoch, dass diese Rückschläge die Stimmung in der Mannschaft kaum beeinflusst haben. Die Jungs wissen, dass man in der Kreisliga nur mit maximalem Einsatz und voller Überzeugung erfolgreich sein kann – und genau diese Mentalität zeichnet das Team aus.

Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Sechs Punkte Vorsprung für Duhnen sind schon eine Hausnummer, damit sind sie klarer Favorit auf die Meisterschaft. Aber entscheidend wird sein, wie die Teams aus der Winterpause kommen.

