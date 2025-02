FuPa-Wintercheck: FC Union Verden

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Serkan Yakar von Union Verden unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Anzeige: Der FuPa Wintercheck wird präsentiert vom TAGEBLATT

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Das Trainerteam wird sich nicht groß verändern. Es werden einige Neuzugänge dazustoßen.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir starteten am 04.02 in die Vorbereitung. Es wird eventuell ein kleines Trainingslager geben (übers Wochenende), welches derzeit in Planung ist.

Wie ist die interne Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

Die Stimmung ist sehr gut, die Jungs wissen was sie können. Wir haben noch nicht alles gezeigt, bzw. konnten wir noch nicht alles zeigen aufgrund einiger Ausfälle und Verletzungen.

Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Für mich ist es der TSV Achim II, die waren letztes Jahr noch sehr weit unten in der Tabelle. Sie konnten die Großen, auch uns schon ärgern.

Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Nachdem wir Anfang September gegen Oyten klar verloren hatten, dachte ich, dass eine Negativserie beginnt. Doch unsere Jungs haben die nächsten sieben Spiele nicht verloren. Da waren auch einige unglückliche Unentschieden dabei. Doch dafür, dass wir in der Zeit die meisten Ausfälle und Verletzungen hatten, haben die Jungs das super gemacht.

Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Aktuell steht der TSV Uesen auf dem ersten Platz mit einem kleinen Polster nach unten hin. Wenn sie ihre Karten gut nutzen, könnten sie am Ende der Saison weiterhin da oben stehen. Aber der TV Oyten lungert natürlich dahinter.

Ist die deutsche Nationalmannschaft (Frauen und Männer) wieder auf dem Weg in die Weltspitze?

Ich denke, dass wir gerade bei den Männern einige Top-Spieler haben die noch sehr jung sind und noch viel Potenzial mit sich bringen. Ich denke schon, dass wir immer mit ein Favorit auf den Titel sein werden.

Jetzt beim Wintercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!