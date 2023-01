FuPa-Wintercheck: FC Ummel II „Insgesamt fehlte uns die Konstanz im Saisonverlauf“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Henrik Gieschen vom FC Ummel II unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir starten am 07. Februar mit dem ersten Training. Zum Ligastart dauert es mit sechs Wochen Vorbereitung relativ lang. Aber wir freuen uns besonders auf das Achtelfinale im Kreispokal II am ersten Märzwochenende. Außerdem sind drei Testspiele geplant.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Wir können mit Christian Bieber (SV Nordsode) und Tony Kleest (inaktiv) zwei Neuzugänge vermelden.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Unsere Leistungen waren eher durchwachsen. Insgesamt fehlte uns die Konstanz im Saisonverlauf aber auch in den einzelnen Spielen über die 90 Minuten. Daraus haben sich vor allem einige unnötige Unentschieden ergeben. Der dritte Tabellenplatz ist zwar in Ordnung und bestätigt die Leistung der Vorsaison aber die Punkteausbeute hätte mit mehr Konstanz deutlich besser sein können. Die Ergebnisse zeigen, dass wir keinen Prozent nachlassen dürfen und nur mit 100% Leistung in jedem Spiel auch besonders erfolgreich sein können.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Die bislang fast makellose Saison von Oldendorf II hätte ich so nicht erwartet. Den deutlichen Vorsprung wird wohl keiner mehr einholen können.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Bemerkenswert war der Auftritt in Steddorf. Der Druck im letzten Ligaspiel vor der Winterpause war durchaus groß, weil die Liga sehr eng ist und man schnell in den Abstiegskampf geraten kann. Der deutliche 8:3 Sieg hat dann gezeigt, dass die Mannschaft mit Druck umgehen kann, was uns in der Vergangenheit durchaus mal fehlte. In negativer Erinnerung bleibt das Heimspiel gegen Wilstedt II, bei dem wir kaum Gegenwehr gezeigt und die Punkte quasi abgeschenkt haben. Besonders positiv war dann der etwas überraschende Sieg nach Elfmeterschießen im Kreispokal gegen unsere Freunde vom FC Ostereistedt/Rhade II.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Oldendorf II ist bislang ungeschlagen. Den deutlichen Vorsprung wird keiner mehr einholen. können.