FuPa Wintercheck: FC Oste/Oldendorf III

In der Vorrunde immer dabei: Oliver Buck und Jonas Helmke. – Foto: Stuthmann/Eckhoff

In der vergangenen Saison spielte der FC Oste/Oldendorf III lange um den Aufstieg in die 1. Kreisklasse mit. Jetzt muss die Mannschaft von Trainer Fabian Hesse aufpassen, dass es nicht in die 3. Kreisklasse runtergeht. Wie konnte das passieren? Hier sind die Antworten des Trainers im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Wir haben leider zu wenig Punkte geholt und konnten knappe Spiele nicht gewinnen. In allen Belangen haben wir Verbesserungspotential.

Ja, wir konnten Carsten Harms aus Elm dazugewinnen.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir fingen am 3. Februar wieder an und werden eine Trainingseinheit in der neuen D/Arena machen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Insgesamt ist die Liga noch ganz offen und fast jeder kann jeden schlagen.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Das Spiel gegen Fredenbeck war eines unserer besten Spiele. Leider bekamen wir immer wieder Gegentore in den falschen Momenten und mussten am Ende eine Niederlage kassieren.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Deinste wird Meister, weil sie einfach die beste Mannschaft haben.

Euer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!