FuPa Wintercheck: FC Oste/Oldendorf

Anzeige: Der FuPa Wintercheck wird präsentiert vom TAGEBLATT

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Es gibt einen Neuzugang mit Christian Kröhnke von der SV Blankenese! Herbert Schult und ich machen die Rückserie fertig! Dann ziehen wir Bilanz!

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Training wie immer durchgehend! Auch im Winter!

4. Wie ist die interne Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

Eigentlich gelassen!

5. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Drochtersen/Assel ist saustark diese Saison! Wiepenkathen gehört nicht in diese Liga! Kann die Staffelleitung mal überdenken, solche Mannschaften nicht gleich in der Kreisliga starten zu lassen!?

6. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Positiv ist, dass wir zwei Jungs haben, die uns immer pfeifen! Und! Wir sind im Viertelfinale im Pokal!

7. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

TSV Wiepenkathen!

8. Ist die deutsche Nationalmannschaft (Frauen und Männer) wieder auf dem Weg in die Weltspitze?

Frauen zurzeit Top 6!

Herren sind in den Top 3! Musiala und Wirtz sind zurzeit die besten Spieler der Welt! Da hält auch der Unsympath von Real Madrid nicht mit!

Jetzt beim Wintercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!