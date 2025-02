FuPa Wintercheck: FC Oste/Oldendorf

Nach dem knapp verpassten Aufstieg in der vergangenen Saison startete der FC Oste/Oldendorf mit einer Pleite in Lüneburg. Danach fing sich die Mannschaft von Trainer Maik Ratje und hat jetzt alle Chancen, erneut um den Aufstieg in die Oberliga mitzuspielen. Die Konkurrenz ist groß, aber bei nur vier Punkten Rückstand durchaus machbar. Hier sind die Antworten von Laura Hellwege, Stürmerin und FuPa-Verantwortliche, im FuPa Wintercheck.

Nach unserem ersten Saisonspiel konnte alles nur besser werden. Hin und wieder waren wir nicht konstant genug, dennoch können wir mit unserer gezeigten Leistung zufrieden sein. Wenn wir in der Rückrunde konstanter werden, werden wir die Punkte, die wir in der Hinrunde liegen lassen haben, nicht so einfach hergeben. Ein Zeichen dafür war bereits das Unentschieden gegen Lüneburg.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Im Trainerteam gibt es keine Veränderungen. In der Vorbereitung werden derzeit ein paar B-Mädchen eingebunden. Ob die Mädels auch in den Pflichtspielen schon zu eventuellen Einsätzen kommen, bleibt abzuwarten.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir sind am 31.01. mit der Vorbereitung, in der uns einige spannende Testspiele bevorstehen, gestartet. Vorher haben wir an zwei Hallenturnieren (LadiesCup Stade und Turnier vom VfL Wingst) teilgenommen. Ein besonderes Highlight war natürlich unsere Vereinsfeier, die Blau-Rote-Nacht.

4. Wie ist die interne Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist super. Mit Platz 3 kann man sehr zufrieden sein, wenn man bedenkt, dass „nur“ die beiden Oberliga-Absteiger vor uns stehen. Zudem freuen wir uns alle, dass wir es bis ins Pokal-Halbfinale geschafft haben. Ziel ist natürlich das Finale.

5. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv überrascht haben uns natürlich die beiden Aufsteiger aus dem Kreis, Apensen und Ahlerstedt/Ottendorf II. Es waren zwei sehr kampfbetonte Spiele und man konnte merken, dass beide Mannschaften die Punkte nicht einfach so hergeben wollen. Vielleicht auch alles dem kleinen Derbycharakter geschuldet.

6. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Negativ war unser erstes Saisonspiel gegen Lüneburg. Danach wussten wir alle, dass es nur besser werden kann. Das Rückspiel gegen Lüneburg hat aber dann gezeigt, was in uns als Mannschaft steckt. Und wer weiß, wäre das Glück etwas mehr auf unserer Seite gewesen, hätten wir vielleicht auch die drei Punkte in Gräpel behalten.

7. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Das Meisterrennen wird sich am Ende zwischen Schasto und Lüneburg entscheiden. Wir werden aber alles versuchen, um beiden Mannschaften dicht auf den Fersen zu bleiben ;-)

8. Ist die deutsche Nationalmannschaft (Frauen und Männer) wieder auf dem Weg in die Weltspitze?

Was Julian Nagelsmann aus der Truppe gemacht hat, ist einfach nur der Wahnsinn. Wenn alles so weiterläuft, ist die Mannschaft auf dem richtigen Weg. Bei den Frauen bleibt abzuwarten, was unser neuer Trainer mit den Mädels vorhat. Auch hier kann ich mir vorstellen, dass in ein paar Jahren endlich wieder ein paar Titel drin sind.

