FuPa Wintercheck: FC Mulsum/Kutenholz III

Trainer Tim Steingräber lobt die Geselligkeit im Team. – Foto: Jörg Struwe

Wenn der FC Mulsum/Kutenholz III in der 4. Kreisklasse auf den Platz geht, sind immer torreiche Spiele garantiert. In keiner Begegnung mit FC-Beteiligung gab es unter sechs Treffer. Hohen Siegen stehen aber auch deutliche Niederlagen gegenüber. Hier sind die Antworten von Coach Tim Steingräber im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Bis hierhin sind wir absolut zufrieden. Klar wäre sicherlich gegen den einen oder anderen Gegner noch mehr drin gewesen, doch wir stehen aktuell auf dem 5. Tabellenplatz und können damit auch sehr zufrieden sein.

Im Trainerteam wird alles so bleiben wie wir aktuell aufgestellt sind. In der Mannschaft selber haben wir nur einen Verlust zu melden. Felix Kneller wird in Zukunft unsere 2. Herren unterstützen. Abgänge haben wir keine zu vermelden.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Dieses Jahr ist die Winterpause besonders lang. Eine richtige Vorbereitung gibt es bei uns nicht. Wir zeichnen uns seit Jahren eher aus durch die Lust am Kicken und die Geselligkeit der Mannschaft, was den Teamzusammenhalt angeht. Um wieder einigermaßen Fuß zu fassen auf dem Rasen haben wir ein Testspiel gegen TuS Zeven II.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

TuSV Bützfleth.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Das schönste Spiel war das Hinspiel gegen Wischhafen/Dornbusch III mit einem 13:1 Erfolg. Großes Lob geht definitiv an die Mannschaften, die jede Woche eine Klatsche kassieren, aber trotzdem immer noch die Lust am Fußball haben. Mit diesen Mannschaften macht dann hinterher auch noch die 3. Halbzeit großen Spaß!

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Bützfleth oder Wischhafen/Dornbusch II. Die Mannschaften sind definitiv zu stark für die 4. Kreisklasse und spielen bisher eine super Saison.

