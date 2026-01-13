FuPa Wintercheck: FC Mulsum/Kutenholz II

Im zweiten Jahr läuft es für den FC Mulsum/Kutenholz II in der 2. Kreisklasse besser. Die Mannschaft scheint sich nach weiterem Umbau gefunden zu haben. Platz zwei ist gut, aber zwischen den ersten fünf Teams ist kaum ein Unterschied zu erkennen. Es folgen die Antworten vom spielenden Co-Trainer Christoph Schneider im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Allein schon, wenn man auf die Ergebnisse und den Tabellenplatz schaut, können wir absolut zufrieden sein. Nach einer schwierigen Saison mit einem weiteren Umbruch ist es uns gelungen, Stabilität in die Mannschaft zu bekommen. Letzte Saison konnten wir kurz vor Schluss den Klassenerhalt sichern, nun sind wir oben mit dabei. Verbesserungspotential gibt es natürlich immer - obwohl wir auch hier Fortschritte gemacht haben, ist die Chancenverwertung immernoch unser größtes Manko.

Das Trainerteam verändert sich nicht. Im Kader gibt es nur punktuelle Veränderungen im Verein: so wurde z. B. Mazlum Delik in unsere Erste hochgezogen. Felix Kneller stößt dafür aus unserer Dritten zu uns.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir starten am 09.02. mit unserer Vorbereitung. Während der Vorbereitung halten wir einen Team-Abend ab, ansonsten stehen u. a. 3 Testspiele auf dem Programm, um uns auf die Rückrunde vorzubereiten.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Es ist immer schwierig andere Mannschaften von außen zu beurteilen. Die Kaderstruktur, selbstgesteckte Ziele oder andere Dinge, die Einfluss auf die Ergebnisse haben, können als Außenstehender gar nicht bewertet werden. Zusätzlich kann es in unserer Liga einen gewaltigen Unterschied machen, wenn man 1-2 Aushilfen aus höheren Mannschaften dabeihat. Dennoch hätte ich persönlich, verglichen mit der Vorsaison, den FC Oldendorf/Oste III weiter oben in der Tabelle erwartet. Zu uns selbst: bereits in der Sommervorbereitung war zu erkennen, dass wir es vermutlich nicht so schwierig haben wie letztes Jahr - dennoch ist Platz 2 natürlich hervorragend.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Das Bemerkenswerteste für uns ist definitiv, wie wir mittlerweile die Spiele und das Training angehen. In dieser Saison ist jeder voll dabei, in jedem Trainingsspiel ist Feuer drin. Letztes Jahr war die Art und Weise, wie die Spieler trainiert haben, doch eher mau - und das hat sich in den Ergebnissen widergespiegelt. Es heißt nicht umsonst: "du spielst, wie du trainierst"

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Das ist ganz schwierig zu beantworten. Der Titelkampf in diesem Jahr ist unglaublich spannend, viele Mannschaften mischen mit. Wie weiter oben erwähnt wird es am Ende darauf ankommen, die richtigen Spieler in den richtigen Momenten an Bord zu haben. Dann kann es jede Mannschaft schaffen, die dort oben mitspielt.

