FuPa Wintercheck: FC Mulsum/Kutenholz

Der FC Mulsum/Kutenholz hat sich nach dem Bezirksligaabstieg schnell gefangen und findet sich in der Kreisliga gleich in der Spitzengruppe wieder. Auf heimischer Anlage ist man eine Macht, gewann dort sieben von acht Spielen und ist ungeschlagen. Trainer Sjard Steffens ist zufrieden, hier sind seine Antworten im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir sind mit den gespielten 16 Spielen zufrieden. Das Ziel war es, auf jeden Fall um die vorderen Plätze mitzuspielen, ohne aufsteigen zu müssen und junge Spieler zu integrieren, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Das ist uns bisher gelungen. Hierbei ist besonders zu erwähnen, dass jeder Spieler aus unserem Kader der Hinserie auch Jugendspieler bei Mu/Ku bzw. der JSG Geest war, was sicherlich Seltenheitswert hat. Punktetechnisch passt es auch so wie wir stehen, da sich glückliche Siege und ärgerliche Punktverluste aufwiegen. Verbessern wollen wir weiterhin unsere Spielanlage und die Konstanz, gute Leistungen über längere Zeit zu bestätigen.

Ja, es wird sich ein bisschen was tun. Als Neuzugang konnten wir Tim Engelken hinzugewinnen. Aus der zweiten Mannschaft rückt Mazlum Delik auf. Abgänge gibt es nicht zu verzeichnen.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir starten am 26.01. mit der Vorbereitung. Highlights sind sicherlich die Termine in der D/A-Arena. Außerdem bestreiten wir einige Testspiele. Alles andere wird sich zeigen, da durch die Witterungsverhältnisse sicherlich auch Improvisation gefragt sein wird.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Über einzelne Gegner werde ich nicht urteilen, da es zu viele entscheidende Faktoren in jeder Mannschaft gibt, weswegen es gut bzw. nicht so gut läuft, die ich aber nicht kenne.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Rein von der Emotionalität kann man die drei Siege gegen die Topteams Bützfleth, Lühe und Wiepenkathen erwähnen, da die Siegtore jeweils weit in der Nachspielzeit erzielt wurden. Im Allgemeinen kann man die Zusammenarbeit der drei Herrenmannschaften in unserem Verein hervorheben. Die Durchlässigkeit besteht von unten nach oben, wie von oben nach unten. Das ist maßgeblich für den Erfolg im Verein.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Mit der Breite des Kaders und ihrer Erfahrung sehe ich den TSV Wiepenkathen als Favoriten auf den Titel. Ich gehe aber davon aus, dass es bis zum Ende spannend bleiben wird.

Euer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!