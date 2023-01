FuPa-Wintercheck: FC Lune „Das bemerkenswerteste Spiel war der Erfolg im Pokalviertelfinale beim MTV Bokel“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Christoph Grotheer vom FC Lune unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Nach den beiden Hallenturnieren in Loxstedt und Stotel beginnt die Vorbereitung auf die Rückrunde am 24.01.23 mit zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche und diversen geplanten Testspielen. Ein Highlight wird mit Sicherheit ein spontan abgehaltener Mannschaftsabend mit Bier und Pizza.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Der Kader ist in der Breite gut aufgestellt und hat bereits sehr gute Leistungen gezeigt, weshalb hier kein dringender Handlungsbedarf besteht. Auch auf der Trainerposition sind wir mit Roman Opalka sehr gut besetzt. Tatkräftig unterstützt wird dieser von Carl Gerken, der seine Teammanagement- und Teambetreuungsaufgaben umfangreich erfüllt und sehr ernst nimmt.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Auf jeden Fall sind wir mit den gezeigten Leistungen in der Gesamtheit zufrieden. Als Aufsteiger auf Tabellenplatz 5 zu überwintern ist stark. Verbessert werden kann, wenn in der Kreisliga gespielt wird, einiges. Bei uns speziell der gemeinsame Defensivverbund und die Konstanz in den Leistungen und in der Chanceverwertung, da wir viele gute Torchancen ungenutzt lassen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Definitiv der TSV Sievern, der gegen uns ein bemerkenswertes Spiel gezeigt hat, aber aufgrund

unkonstanter Leistungen trotz des bärenstarken Kaders nur den dritten Tabellenplatz bisher erreichen konnte.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Das bemerkenswerteste Spiel war der Erfolg im Pokalviertelfinale beim MTV Bokel auf dem Bätjerplatz. Der aktuelle Tabellenführer konnte in einem, von beiden Seiten aggressiv geführten Spiel am Ende vom Ergebnis her klar mit 3:0 bezwungen werden. Die Einstellung hat bei uns einfach gestimmt an diesem Tag.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

MTV Bokel, weil sie die konstanteste Leistung über die bisherige Saison gezeigt haben und auch wenn sie nur mit einem Tor Unterschied gewonnen haben, haben sie gewonnen. Sollte der MTV Bokel patzen hat der TSV Sievern mit einer anhaltenden Siegesserie auch noch Chancen aufzuschließen. Ebenfalls im Rennen sind der TSV Altenwalde und der FC Hagen/Uthlede II, aber auch wir geben erst auf, wenn es rechnerisch nicht mehr möglich ist.

7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?