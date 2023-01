FuPa-Wintercheck: FC Land Wursten II „Wir sind gerne in Sievern zu Gast“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Fynn Grastorff vom FC Land Wursten I Iunsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Ein besonderes Highlight in dieser Winterpause ist unser eigenes Hallenturnier am 28.Januar bei uns in Dorum.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Keine Veränderungen.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Vom Tabellenplatz her können wir als Aufsteiger definitiv zufrieden sein, ärgerlich ist nur die Niederlagenserie im Oktober, als wir nur einen kleinen Kader zur Verfügung hatten.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Uns waren bis auf Altenwalde eigentlich alle Gegner unbekannt, daher gab es für uns nur Überraschungen

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Positiv war der Sieg im Rückspiel gegen Hollen-Nord, da wir nach drei Niederlagen in Folge wieder einen überzeugenden Sieg einfahren konnten.

Negativ waren die Spiele gegen Oxstedt und Eiche Stinstedt, die wir völlig unnötig durch eine schlechte Leistung verloren haben.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Meister wird definitiv Rot Weiss Cuxhaven II, da führt kein Weg dran vorbei.

7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?