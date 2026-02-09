FuPa Wintercheck: FC Land Wursten

– Foto: Philip Käckenmester

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Sebastian Steeg vom FC Land Wursten unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Wir sind mit einem Sieg gut in die Saison gestartet. In den darauffolgenden Spielen haben wir teils ordentliche Leistungen abgeliefert, aber nur wenig gepunktet. Zur Mitte der Hinrunde hatten wir ein paar Spiele, in denen wir viele vermeidbare Fehler gemacht haben. Die Leistungen ließen nach. Solche Phasen gibt es. Mir ist immer wichtig, wie wir als Team darauf reagieren und wir haben uns zusammen daraus gekämpft und insbesondere im letzten Punktspiel des Jahres in Sahlenburg gezeigt, was in uns steckt. Daran gilt es in der Rückrunde anzuknüpfen.

Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Unser Trainerteam bleibt unverändert, auch über den Sommer hinaus. Wir haben dem Verein bereits unsere Zusage für die kommende Saison gegeben. Berufsbedingt werden uns Fabian Paul und Tom Kleberhoff per sofort verlassen. Das ist für uns sehr schade. Wir wünschen beiden alles Gute für die berufliche und fussballerische Zukunft. Ich habe die leise Hoffnung beide irgendwann wieder in unserem Verein begrüßen zu dürfen.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir sind am 06.01.2026 in die Vorbereitung gestartet. Das Turnier in Loxstedt ist leider dem Wetter zum Opfer gefallen. Am 17.01.2026 haben wir an der Hallenkreismeisterschaft teilgenommen. Es wäre schön, wenn in den kommenden Jahren mehr Mannschaften an diesem Turnier teilnehmen würden. Am 31.01.2026 haben wir eine Grünkohlwanderung gemacht. Das war nicht nur für die Spieler, sondern auch für meinen Trainerkollegen Dennis Ahlers und mich ein besonderes Highlight.

Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Insbesondere Duhnen und Hollen habe ich als sehr konstant wahrgenommen. In dieser doch meiner Ansicht nach recht ausgeglichenen Liga ist das gar nicht mal so einfach.

Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Unsere Siege zu Hause gegen Hollen und auswärts in Sahlenburg waren tolle, geschlossene Mannschaftsleistungen. Beide auf unterschiedliche Art und Weise hinsichtlich der Vorgehensweise. Besonders Bauchschmerzen hat mir unser Auftritt in der zweiten Halbzeit in Loxstedt bereitet. Das war unterirdisch. Wir haben alles vermissen lassen.

Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ich gehe davon aus, dass Duhnen das Rennen machen wird.

Eurer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!