FuPa-Wintercheck: FC Heeseberg mit Trainer Christian Baethge

Der FC Heeseberg überwintert nach 14 Spielen auf Rang zehn der Bezirksliga Braunschweig 2. Trainer Christian Baethge blickt im FuPa-Wintercheck auf den bisherigen Saisonverlauf, spricht über prägende Spiele, personelle Perspektiven und ordnet die Liga ein.

Welche Entwicklung einzelner Spieler oder der Mannschaft freut dich besonders? „Besonders hervorzuheben ist die Gemeinschaft innerhalb des Teams sowie der Kampfgeist, auch nach Rückständen alles zu geben – auch wenn sich das bislang noch nicht in einer besseren Tabellenposition ausgezahlt hat.

Wie fällt dein Fazit zum bisherigen Saisonverlauf aus? „Natürlich bin ich mit der jetzigen Situation nicht zufrieden. Wir hatten zu viele Spiele, die vom Ausgang her unnötig waren. Als Beispiele nenne ich gern Vechelde, Wipshausen oder Lamme zu Hause. Das sind Niederlagen, die schmerzen und uns wichtige Punkte gekostet haben.“

Gab es ein Spiel, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist – und warum? „Positiv war das Heimspiel gegen Acosta, in dem zwei Mannschaften einen sehr ansehnlichen Fußball mit enormem Tempo gespielt haben.

Hervorheben möchte ich in der Hinrunde Aboubacar Soumaoro, der als Linksverteidiger oder linker Mittelfeldspieler eine enorme Entwicklung genommen hat. Zudem sind junge Spieler wie Laurin Bandermann oder Pascale Bittner auf einem sehr guten Weg und werden für die Mannschaft von Woche zu Woche ein immer größerer Faktor.“

Negativ bleibt mir das Spiel gegen Wipshausen in Erinnerung. Wir haben es dort nicht geschafft, gegen einen tiefstehenden Gegner unser Spiel aufzuziehen oder uns an das aggressive Spiel anzupassen. Ball und Gegner laufen zu lassen ist uns nicht gelungen, wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden.“

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights?

„Unsere Pause endet nächste Woche. In der Zeit vom 19. bis 25. Januar gibt es zunächst einen Laufplan für die Mannschaft. In der darauffolgenden Woche steigen wir wieder ins Training ein und absolvieren am Samstag direkt unser erstes Testspiel gegen Irxleben aus der Landesliga Sachsen-Anhalt.“

Wo siehst du aktuell den größten Verbesserungsbedarf bei deiner Mannschaft?

„Uns fehlt es weiterhin an Durchschlagskraft in der Offensive und an der Absicherung im Konterbereich. Das wird auch ein zentrales Ziel in der jetzigen Vorbereitung sein.

Wir müssen strukturierter im Abschluss werden, unsere Chancen besser nutzen und bei Ballverlusten sicherer stehen. In der Hinserie haben wir zu viele einfache Gegentore bekommen.“

Wird sich im Winter personell etwas verändern? Gibt es Zu- oder Abgänge zu vermelden?

„Ja, wir haben mit Tim Grunwald, Fabian Ehricke und Jakob Figielek drei starke Neuzugänge bekommen, die uns taktisch und spielerisch noch einmal einen Schritt nach vorne bringen werden.“

Zum Schluss eine kleine Prognose: Wer wird Meister? Wer kämpft gegen den Abstieg? Und auf welchem Platz landet deine Mannschaft?

„Als Meister sehe ich Lehndorf. Sie spielen von allen Mannschaften am stabilsten und werden es daher, denke ich, auch verdient schaffen.

Im Abstiegskampf ist es zum jetzigen Zeitpunkt schwierig, eine Prognose abzugeben. Dafür ist die Liga zu ausgeglichen und punktemäßig zu dicht beieinander. Die ersten Spiele der Rückrunde werden zeigen, wo es für die einzelnen Teams hingeht.

Unser Ziel ist es, am Ende auf Platz fünf oder sechs zu landen und die Saison nach der durchwachsenen Hinrunde vernünftig zu beenden.“