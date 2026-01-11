FuPa Wintercheck: FC Hagen/Uthlede III

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Tobias Gevatter vom FC Hagen/Uthlede III unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden? Wir sind in der neuen Liga mehr als nur angekommen: Dass wir uns als Aufsteiger direkt die Herbstmeisterschaft gesichert haben, macht mich unglaublich stolz. Die Basis stimmt, aber wir wollen uns nicht ausruhen. ​Um den Platz an der Sonne zu verteidigen, haben wir für die Rückrunde klare Ziele: Wir müssen konsequenter in der Chancenverwertung werden und spielerische Lösungen entwickeln, um gegen tief stehende Gegner noch dominanter aufzutreten.



Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir freuen uns sehr, dass unser Trainer-Team in der bewährten Konstellation zusammenbleibt. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an Claus und Florian für ihren großartigen Einsatz und die Unterstützung! ​Auch der Kader bleibt komplett zusammen, was uns eine starke Basis für die Rückrunde gibt. Besonders freuen wir uns über einen Rückkehrer: Jan Hasselmann steht uns ab Januar wieder zur Verfügung. Jan hatte im letzten Jahr bei der ersten Herren ausgeholfen, als dort Personalmangel herrschte – danke für deinen Einsatz dort und willkommen zurück im Team!



Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Nach einer kurzen, dreiwöchigen Pause sind wir direkt wieder eingestiegen und haben uns einmal pro Woche in der Halle fit gehalten. Ein besonderes Highlight war unsere erste Teilnahme am Hallenturnier des FC Hansa Schwanewede II: Wir freuen uns riesig über einen starken 2. Platz! Vielen Dank an die Gastgeber für die tolle Organisation und das super Turnier. ​Jetzt geht es wieder nach draußen: Am 28.01. startet unsere offizielle Vorbereitung auf dem Kunstrasen. Das absolute Highlight ist dabei wie immer unser „Traditions-Duell“ gegen den Kreisligisten TSV Meyenburg. Diese Spiele sind mittlerweile ein echtes Ritual in unserer Sommer- und Wintervorbereitung, auf das wir uns jedes Mal wegen der Spannung und der Atmosphäre besonders freuen!



Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Wenn man auf die Entwicklung der Liga schaut, muss man die SG Landwürden hervorheben. Nach einem schwierigen Start haben sie sich beeindruckend zurückgekämpft und mischen die Liga mittlerweile ordentlich auf. Besonders gegen die Top-Teams konnten sie mit überraschenden Ergebnissen glänzen. Auch uns haben sie – völlig verdient – mit 4:0 geschlagen. Eine starke Leistung, die zeigt, wie ausgeglichen und spannend unsere Liga ist.



Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Wenn ich an die Highlights der Hinrunde denke, sticht der 3:1-Sieg im Pokal gegen die SG Nordholz/Oxstedt besonders heraus. Die Vorzeichen waren klar: Der Gegner reiste als Tabellenführer der 1. Kreisklasse an und hatte erst drei Wochen zuvor den Spitzenreiter der Kreisliga aus dem Kreispokal geworfen. ​Doch an diesem Abend haben wir bewiesen: Wenn wir 100 % geben, können wir jeden schlagen! Diese Leistung war ein echtes Statement und hat gezeigt, welche Qualität und welcher Wille in meiner Mannschaft steckt.



Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Wenn ihr mich fragt, wer am Ende ganz oben steht: Hoffentlich wir! Aber wir wissen, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss wird. Zwischen uns und unserem Rivalen WDB wird es ein ganz enges Ding. Besonders das Rückspiel wird hier wegweisend für die Meisterschaft sein – da müssen wir auf den Punkt da sein!

