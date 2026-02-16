FuPa Wintercheck: FC Geestland IV

– Foto: Meike Fischer

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Marvin Schlake vom FC Geestland IV unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden? Vor der Saison hat uns kaum jemand in der oberen Tabellenregion gesehen. Die Mannschaft bestreitet aktuell erst ihre zweite Saison und wir haben uns immer mehr strukturiert und eingespielt. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung.



Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Richtige Abgänge hatten wir nur eine Person aus persönlichen Gründen. Auf der Zugangsseite konnten wir 3-4 Spieler im Laufe der Saison gewinnen, die uns leistungstechnisch weiter gebracht haben. Wir hoffen in den kommenden Monaten auf die Rückkehr einiger verletzter Spieler.



Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Aktuell halten wir uns, ich denke mal wie jede andere Mannschaft auch, einmal pro Woche in der Halle fit. Es gab in der Winterpause aber auch eine Weihnachtsfeier und ein Zusammensitzen der Trainer und Kapitäne um den Fortschritt der Mannschaft weiter zu stärken.



Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Althemmor spielt eine starke Saison. Meckelstedt, Spieka und Hollen-Nord haben uns viel abverlangt. Über Mittelstenahe können wir, wegen der ausgefallenen Spiele, noch nichts sagen.



Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Negativ gesehen sind es unsere beiden Niederlagen. Das Ausschneiden im Pokal war natürlich sehr ärgerlich und knapp, weil es im Elfmeterschießen entschieden wurde. Unser Spiel gegen Althemmor ist unsere einzige Liga-Niederlage. Positive Ereignisse haben wir uns durch unsere Heimstärke erarbeitet. Aktuell sind wir die einzige Mannschaft, die zu Hause nur gewonnen hat. Ähnlich sieht es in der Form-Tabelle aus, die wir anführen.



Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Solange wir die Chance haben Meister zu werden, wird dies auch unser Ziel sein! Wir freuen uns auf den sportlichen Wettkampf mit Althemmor, welche wir unter die Favoriten zählen. Möge der Bessere gewinnen.







