Allgemeines

FuPa Wintercheck: FC Althemmoor

"Das wird noch eine ganz wilde Geschichte in der Rückserie"

von FuPa Lüneburg · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Scheunert

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Daniel Antonio Scheunert vom FC Althemmoor unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?
Im großen und Ganzen können und müssen wir vollkommen zufrieden sein.
Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
Ja . Wir bekommen mit Mohamed Aldibo enorme Qualität im Kader dazu.
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?
Unsere Pause ist am 2. Februar zu Ende . Dann wollen wir zusehen uns gut auf den Rückrundenstart am 08.03. 2026 vorzubereiten.
Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?
Die Spvvg Mittelstenahe spielt nen extrem guten Fußball. Da steckt Spiel für Spiel ein Plan hinter. Dort wird gute Arbeit geleistet.
Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?
Positiv ist es bisher nach 13 Spieltagen ungeschlagen zu sein.
Wer wird Meister in eurer Liga und warum?
Das wird noch eine ganz wilde Geschichte in der Rückserie. Ich glaube da ist noch nix entschieden. Möge das beste Team am Ende oben stehen.



