FuPa-Wintercheck: FC Alfstedt/Ebersdorf „Unser Auswärtsspiel in Bevern war eines der positivsten Spiele bisher“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Niklas Frey vom FC Alfstedt/Ebersdorf unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Die offizielle Vorbereitung startet am 31. Januar. Damit hatten dann alle Beteiligten eine ausreichende Pause. In der Vorbereitung wollen wir gleich wieder in den gewohnten Rhythmus aus Trainingseinheiten und Spielen kommen. Als Besonderheit dieser Vorbereitung steht ein Kurztrainingslager in der Nähe von Hamburg an.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Bei den Spielern hat uns Lennard Resner nach Hipstedt verlassen - viel Erfolg und alles Gute an dieser Stelle nochmal. Im Trainerteam gibt es keine Veränderungen.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wir hatten aus verschiedenen Gründen einen etwas holprigen Start in die Vorbereitung und die Saison, wo es an einigen Stellen gehakt hat. An diesen Stellen haben wir angesetzt und versuchen uns als komplette Einheit aus Spielern und Trainern zu verbessern. Es gab aber auch einige Spiele und Trainingseinheiten mit denen wir sehr zufrieden waren und wir unser Potenzial abrufen konnten.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Als positive Überraschung sollte man das Auftreten des Bremervörder SC im Flutlichtspiel gegen uns nennen. Das war eine durchweg gute Leistung aus spielerischer und taktischer Sicht. Das Ergebnis fiel dementsprechend hoch für sie aus, was natürlich für uns nicht so erfreulich war.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Unser Auswärtsspiel in Bevern war aus unserer Sicht eines der positivsten Spiele bisher. Nach dem holprigen Start war es sehr wichtig gegen eine junge, aufstrebende Truppe wie Bevern eine geschlossene und stabile Mannschaftsleistung zu zeigen.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Da führt im Normalfall kein Weg an der SG Unterstedt vorbei. Eine super Mannschaft mit verschiedenen tollen individuellen Spielern besetzt, die im taktischen Bereich von den Trainern gut eingestellt zu sein scheint.

7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?