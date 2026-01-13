FuPa Wintercheck: Eintracht Leinetal

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Marvin Eberlein von Eintracht Heidetal unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden? Saisonstart: wie Flasche leer. Viel gewollt, wenig gekonnt. Danach aber gefangen, Serie gestartet, Spiele gezogen. Unterm Strich: erste Hälfte zum Vergessen, zweite Hälfte stark verbessert. Wenn wir konstanter werden und weniger Geschenke verteilen, kann die Rückrunde positiv gestaltet werden. Oder um es in den Worten anderer Teams zu formulieren - "wir hatten viele verletzte Spieler" (von 26 sind noch 14 übrig).



Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Am Trainerteam wird nicht gerüttelt – die stehen fester als der Tresen in der Schateke. Im Kader mussten wir leider ein paar Abgänge verkraften: Jannik Hesse und Cem Born sagen tschüss – während der Hinrunde haben sich Finn Hövelmann (Auslandssemester), Florian Löh (Studium ruft), Andy Podar (Schulter sagt nein) und Sven Heitmann (Langzeit-Abo beim Physio) erstmal verabschiedet. Neuzugänge? Aktuell Fehlanzeige – der Transfermarkt ist ruhig, der Taschenrechner streng. Stattdessen wird die Zusammenarbeit mit der U19 intensiviert. Heißt: jung, wild, schnell – und noch ohne Bierbauch.



Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Fünf Wochen Pause – genug Zeit für Regeneration und Weihnachtskilos. Jetzt startet der Laufplan, am Wochenende gibt’s den internen Leinetaler Budenzauber und in 10 Tagen geht’s wieder auf den Platz, wenn der Schnee mitspielt. Die Vorbereitung ist wie immer ein Mix aus Rasen, Soccerpark, Fitnessstudio und Halle. Highlight bleibt das Trainingslager in Großenbrode – mit ordentlich Training und noch mehr Teambuilding. Kreisliga pur.



Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv Wietzendorf – in den Spielen gegen uns richtig unangenehm, gut organisiert und mit ordentlich Feuer. Ciwan hat uns ebenfalls überrascht – ballsicher und mit der nötigen Abgezocktheit, um die Punkte auch einzufahren. Nicht immer spektakulär, aber effektiv – verdient Respekt. Negativ überrascht hat vielleicht sogar Germania. Klar, die stehen mit oben, aber erinnern eher an Liverpool - Rekordausgaben, aber tabellarisch nicht am Ziel. Und ja… wir selbst gehören auch noch in die Kategorie „Überraschung, aber anders als geplant“. Saisonstart eher Slapstick als guter Fußball, aber wir sind dran – Schritt für Schritt.



Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Negativ ganz klar unsere Verletzungsmisere, als gäbe’s beim Physio Mengenrabatt. Aus drei Stürmern wurden ganz schnell null – und plötzlich mussten Verteidiger Tore schießen und Sechser den Knipser geben. Kreisliga schreibt die besten Drehbücher. Stark war aber die Reaktion der Mannschaft auf die Niederlagenserie. Kein Gemecker, kein Fingerzeigen, sondern Ärmel hoch und weiter. Da haben einige Jungs Verantwortung übernommen, die vorher nur beim Beerpong geglänzt haben.



Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ganz klar: eines der beiden Walsroder Teams. Da drücken wir beide Daumen, beide großen Zehen und notfalls auch noch die Bierkrüge.

