FuPa-Wintercheck: Eintracht Elbmarsch IV „Auch wenn wir nicht aufsteigen können, wollen wir unbedingt den Titel holen“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Raphael Lubczyk von Eintracht Elbmarsch IV unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir sind seit dem 30.10.22 in der Winterpause und haben uns nur gelegentlich in der Halle zum Kicken getroffen. Wir starten am 01.02.23 in die Rückrundenvorbereitung und haben diverse Testspiele vereinbart. Besondere Highlights sind da natürlich die klangvollen Namen FC St.Pauli und Hamburger SV, auch wenn es natürlich die niedrig spielenden Vertretungen sind. Teambuilding-Maßnahmen sind bei uns nicht notwendig, da wir grundsätzlich über einen herausragenden Teamgedanken verfügen, aber kleine Extras werden natürlich eingebaut, um die Reizpunkte fürs Training zu setzen. So werden wir neben Einheiten im Hallenbad auch ein paar Trainingseinheiten im Therapie- & Trainingszentrum Halle 1 in Lüneburg absolvieren.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Im Trainerteam gibt es keine Veränderungen. Ein Spieler aus dem Kader wird pausieren, zudem können wir vier Zugänge begrüßen.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Zufrieden können wir nicht sein, da wir in den meisten Spielen deutlich mehr Tore erzielen müssen. Daher muss eindeutig die Verwertung der Torchancen verbessert werden. Trotzdem wissen wir, wo wir noch vor ein paar Jahren standen. Daher können wir mit dem Verlauf der letzten beiden Jahre wirklich zufrieden sein.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Negativ keiner. Positiv sicherlich der FC Roddau II, der eine grandiose Defensive spielen kann, auf die wir leider keine Antwort gefunden haben. Zudem ist auch der FC Este deutlich stärker, als es die Punktausbeute vermuten lässt.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Das negativste Spiel war sicherlich das Auftaktspiel in Vierhöfen. Wir führen bis 10min vor Schluss auswärts mit 2:0, haben mehrfach die Chance auf das 3:0 nur um dann noch durch einen Elfmeter und einen direkten Freistoß mit einem 2:2 nach Hause fahren zu müssen. Auch die verdiente Niederlage gegen Roddau schmerzt, da diese 3 Punkte einen Punktgleichstand zur Winterpause bedeutet hätten. Positiv waren die Spiele gegen Scharmbeck-Pattensen III, wo wirklich alles geklappt hat und die Moral in den Spielen gegen Este und Salzhausen.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Wenn wir vor dem Tor cleverer werden, kann es am Ende nur über uns gehen. Auch wenn wir nicht aufsteigen können, wollen wir unbedingt den Titel holen.

7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?