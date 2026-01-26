FuPa Wintercheck: Deinster SV II

Der Deinster SV II überwintert in der 2. Kreisklasse auf dem ersten Platz der Tabelle und könnte somit nach drei Jahren in die 1. Kreisklasse zurückkehren. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg, da die Klasse sehr ausgeglichen scheint. Das weiß auch Trainer Michael Stüve. Hier sind seine Antworten im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Der bisherige Saisonverlauf ist sehr gut. Wir hatten endlich eine Hinrunde mit einer stabilen Leistung, vielen Spielern beim Training und die Stimmung ist in der Mannschaft sowieso immer gut. So kann es gerne weiter gehen. Auch das Zusammenspiel mit der dritten Herrenmannschaft ist super. Da, wo wir jetzt stehen, wollen wir auch am Ende der Saison stehen.

Wir gehen mit dem gleichen Kader in die Rückrunde. Hoffentlich kommt der ein oder andere Langzeitverletzte noch wieder dazu. Grundsätzlich sind wir aber sehr gut aufgestellt.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir fangen am 07.02. wieder mit der Vorbereitung an. Bevor es wieder losgeht, bestreiten wir 4 Testspiele, wenn uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht. Der ein oder andere "gemütliche" Abend wird sicherlich auch noch dabei sein.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

In der Spielklasse kann viel passieren. Das hat auch die Hinrunde gezeigt. Mannschaften, die man oben erwartet hätte, stehen nicht so gut da. Aber genau das macht die Liga aus. Man weiß nie, was einen am Spieltag erwartet. Genau deswegen müssen auch wir weiterhin Vollgas geben und dürfen uns nicht auf dem bisher erreichten ausruhen.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Die gute Heimbilanz ist positiv zu erwähnen.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Sollten wir unsere Leistung weiterhin so abrufen, dürften wir ein gewaltiges Wörtchen bei dieser Entscheidung mitreden. Wenn wir einmal da oben stehen, wollen wir es auch nicht kampflos wieder hergeben.

