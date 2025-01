FuPa Wintercheck: Deinster SV II

Der Deinster SV II steht in der 2. Kreisklasse wie so viele Teams im Aufstiegskampf. Drei Zähler Rückstand zu Platz 2, jedoch auch nur fünf Punkte vor dem Abstiegsrang. Die Situation ist also trügerisch. Ruft der DSV seine Leistung ab, könnte es mit dem Aufstieg klappen. Dafür dürfen es aber auch gerne weniger Unentschieden werden. Hier ist man Spitze. Es folgen die Antworten von Trainer Michael Stüve im FuPa Wintercheck.