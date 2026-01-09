FuPa Wintercheck: Deinster SV

Filippo Callerame war mal wieder der Erste, der unsere Fragen beantwortet hat und startet den FuPa Wintercheck. Der Deinster SV durchlebt in der Bezirksliga aktuell das berühmte schwere zweite Jahr nach einem Aufstieg. Das erste Saisondrittel misslang völlig. Zuhause gelang erst ein Sieg. Inzwischen hat sich die Mannschaft von Trainer Filippo Callerame gefangen und den Kontakt zu den Nichtabstiegsrängen hergestellt.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Die erste Saisonhälfte entsprach nicht ganz unseren Erwartungen. Wir haben jedoch die Ursachen analysiert und arbeiten konsequent an Verbesserungen. Besonders erfreulich sind die letzten Erfolge, die uns wieder näher an die Teams im Tabellenmittelfeld gebracht haben. Wir sind zuversichtlich, dass wir diesen positiven Trend fortsetzen können.

Leider hat uns Nils von Salzen verlassen. Er spielt zukünftig Fußball in Bremen.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir fangen am 20.01. wieder mit dem Training an. Davor haben/hatten wir zwei Hallenturniere (Stade und Apensen).

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Keiner

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Die ersten zehn Spiele verliefen nicht wie erhofft – trotz zahlreicher Führungen blieb uns ein Sieg verwehrt. Umso bemerkenswerter war der erste Saisonsieg in Ahlerstedt, der den Wendepunkt markierte. Die darauffolgenden Partien bis zur Winterpause verliefen durchweg positiv und zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

TSV Sievern – mit einem starken und qualitativ guten 33 Mann Kader müsste der Aufstieg gelingen.

