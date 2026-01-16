FuPa-Wintercheck: BSC Acosta II mit Trainer Uwe Stucki

– Foto: Jens Grothe

Der BSC Acosta II überwintert nach 15 Spielen auf Rang drei der Bezirksliga Braunschweig 2. Trainer Uwe Stucki blickt im FuPa-Wintercheck auf den bisherigen Saisonverlauf, spricht über prägende Spiele, personelle Perspektiven und ordnet die Liga ein.

Wie fällt dein Fazit zum bisherigen Saisonverlauf aus?

„Ich bin natürlich mit dem Saisonverlauf sehr zufrieden. Wir sind als Aufsteiger zurück in die Bezirksliga gekommen und stehen zum Jahresende auf Platz drei. Wichtiger als die Platzierung ist für mich aber die gute Stimmung und das Miteinander im Team.“ Welche Entwicklung einzelner Spieler oder der Mannschaft freut dich besonders?

„Manchmal entstehen positive Entwicklungen durch neue Positionen. Lasse Volk ist von der Position des Außenverteidigers in die Innenverteidigung gewechselt. Seine Leistungen brachten ihm den Titel ‚Man of the Hinrunde‘ ein.“

Gab es ein Spiel, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist – und warum?

„In Erinnerung bleibt unser Heimspiel gegen Lauingen. Es war ein wildes Hin und Her, und jedes Team hätte den Platz als Sieger verlassen können. Wir konnten das Spiel kurz vor Ende noch auf 3:2 drehen – ein Spiel, das wir vor einiger Zeit vermutlich verloren hätten.“ Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights?

„Wir wollen am 13. Januar wieder starten, wenn das Wetter es zulässt. Ein Highlight wird wieder unser Trainingslager, diesmal im Hygia.“