FuPa-Wintercheck: BSC Acosta

Also für uns ging es ja einfach darum, nach einer Saison, wo es wirklich ausschließlich um den Klassenhalt ging, den nächsten Schritt zu gehen, diesen Prozess und diese Entwicklung, von der wir immer sprechen, fortzuführen. Automatisch hat sich dann auch dieses Ziel, diese Suche nach der Konstanz im Laufe der Hinrunde herauskristallisiert und das sind halt die Punkte, die ja sowieso fortlaufend einfach gearbeitet und gelebt werden bei uns. Da geht es und ging es für uns auch weiterhin darum. Also ich glaube, so gänzlich zufrieden kann man nie sein. Also dieses perfekte Spiel im Fußball gibt es ja so auch nicht oder gab es so auch noch nicht. Von daher gibt es da immer, immer Entwicklungspotenzial und man kann da, glaube ich, immer besser werden. Für uns sind, glaube ich, die ersten Schritte einfach wirklich, wie gesagt, einfach ein Stück weit konstant an unseren Leistungen zu werden, weniger schwankend zu agieren, was wir gerade auch im letzten Drittel der Hinrunde schon wirklich gut geschafft haben. Da haben wir auch gegen Top-Teams mitgehalten, Bovenden auch besiegt. Und da müssen wir natürlich dran anknüpfen, weiter hart arbeiten, um einfach peu a peu uns von diesem Tabellenkeller abzusetzen und mehr und mehr in Richtung Mittelfeld der Liga einfach vorzurücken, wo wir uns dann einrangieren wollen. Und ich glaube, nach oben geht es dann immer. Aber wichtig ist halt einfach, eine gewisse Basis zu legen und die kommt halt einfach über Konstanz in den Leistungen. Von daher würde ich die Frage einfach ganz plakativ mit einem Jein beantworten. Es gab sicherlich Spiele, wo man voll umfänglich zufrieden sein konnte, aber auf der anderen Seite gab es eben auch Spiele, die großes Potenzial aufgewiesen haben, die mit einer hohen Fehlerquote behaftet waren. Von daher glaube ich, kann man dann nach der letzten Saison schon sagen, wir sind da grundsätzlich unterm Strich zufrieden, aber es geht auf jeden Fall noch deutlich mehr. Und das ist natürlich auch unser Ziel für die Rückrunde.

Wir starten jetzt am 12. Januar wieder rein. Auch unabhängig vom Wetter werden wir da einfach ein Stück weit auch Pragmatismus leben lassen müssen. Wir werden da sicherlich Lösungen finden, um uns betätigen zu können, um zumindest diesen Grundlagen-Ausdauer-Bereich gemeinsam uns erarbeiten zu können.

Ich bin da kein Fan von, aufgrund des Wetters die Vorbereitung nach hinten schieben zu wollen, sondern ich möchte da schon gerne am 12. Januar starten. Dann hatten wir fünf Wochen Pause, die zumindest ein Teil der Spieler auch mit einigen Hallenturnieren genutzt haben.

Das heißt, wir kommen da nicht ganz aus dem Nullpunkt, brauchen aber sicherlich auch die Vorbereitung, um ein Stück weit inhaltlich arbeiten zu können und uns dann eben auch gut auf den März vorbereiten zu können, weil der März natürlich für uns eine absolute Standortbestimmung ist, mit fünf Pflichtspielen, mit vielen direkten Duellen, wo es wirklich darum geht, einfach da sein zu müssen oder da sein zu sollen und abliefern zu können. Von daher eben auch eine recht lange Vorbereitung, die auch sicherlich intensiv wird, aber ich hoffe, ich bin da auch optimistisch, dass sich das auszahlen wird.





Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht? Egal ob positiv oder negativ.

Über eine negative Überraschung will ich gar nicht groß sprechen, weil ich mir da einfach nicht das Recht rausnehmen will, da groß urteilen zu wollen. Wer mich positiv überrascht hat, ist natürlich der MTV Gifhorn.

Ich glaube, die leben auch ein Stück weit davon, dass sie einfach sicherlich auch aufgrund einer guten Trainingsleistung einfach super wenig Verletzungen hatten bis dato. Kaum Ausfälle, kaum schwerwiegende Ausfälle. Daher hat sich natürlich auch da eine absolute Achse gebildet, die bisher die Liga wirklich dominiert hat.

Ich glaube, sie haben bisher nur zwei Pflichtspiel-Niederlagen geholt. Beide gegen Vorsfelde, ansonsten ja wirklich jedes Spiel gewonnen. Im Parallel dazu natürlich eine absolute Heimmacht. Ich glaube, zu Hause in Liga-Pflichtspielen seit über einem Jahr ungeschlagen.

Ja, von daher muss man die, glaube ich, als positive Überraschung nennen, wenngleich Gifhorn auch natürlich ein riesiger Verein ist, der für sich selber mit Sicherheit auch den Anspruch hat, zumindest in der Landesliga im oberen Drittel mitzuspielen. Aber ich gehe eher davon aus, dass da auch noch eine Liga höher geguckt wird und das können sie infrastrukturell definitiv auch bieten. Ich komme selbst aus dem Gifhorner Bereich, von daher ist es da immer schön, wenn auch der Landkreis Gifhorn eine hoch spielende Mannschaft hat.

Ansonsten, glaube ich, muss man immer noch voll des Lobes für Volkmarode sein, die ja nun auch wirklich, wie auch Collin, der Trainer, mit dem ich in einem guten Austausch bin, den ich schon zu meinen Trainerkumpels zählen möchte, wie er ja auch klar gesagt hat, dass Volkmarode infrastrukturell in der Landesliga sicherlich nicht auf Rosen gebettet ist, aufgrund des fehlenden Kunstrasens einfach auch Schwierigkeiten hat, gerade jetzt über diese Jahreszeit trainieren, spielen zu können. Die da aber wirklich einen richtig guten Job machen, die auch uns geschlagen haben zu Hause, die zu Hause eine absolute Heimstärke entfacht haben und so ja auch wirklich absolut im Rennen um den Klassenerhalt drin sind. Die sind für mich auch immer noch eine Überraschung, aber ich glaube, die größte Überraschung ist einfach MTV Gifhorn, die es brutal gut machen bis dato.





Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Ich glaube, positiv ist es nicht, aber negativ auch nicht so richtig, spricht irgendwo auch ein Stück weit für uns. Bemerkenswert ist es schon. Wir haben jetzt in der Hinrunde tatsächlich mit sieben Torhütern schon gespielt, also eine unfassbare Zahl, so natürlich auch nicht wünschenswert.

Das ist zum einen einfach auch Verletzungen zu Schulden, dann waren da auch einfach Sperren dabei, dann teilweise einfach kleinere Blessuren und so sind wir da wirklich auf sieben eingesetzte Torhüter gekommen, was natürlich für einen brutal großen Zusammenhalt innerhalb des Vereins spricht und steht. Zum anderen aber natürlich auch eine Zahl, die man da auf der Position, die ja wirklich unfassbar wichtig ist, nicht lesen will. Von daher kann ich da nur die Daumen drücken, dass wir das mehr als halbieren können in der Rückrunde.

Das wäre sehr wünschenswert. Trotzdem glaube ich sehr bemerkenswert und eine Zahl, die so vermutlich auch ein Stück weit einmalig ist





Wohin führt euer Weg in der Rückrunde?

In der Rückrunde geht es für uns dann dementsprechend auch darum, diese Konstanz einfach mehr und mehr reinzubringen.

Das ist ein lebendiger Entwicklungsprozess, das kommt nicht von heute auf morgen und da braucht es auch mehr als warnende Worte. Das müssen wir einfach von Tag zu Tag, von Training zu Training leben. Und ich bin da sehr optimistisch, dass wir diese junge Mannschaft, die wie gesagt sehr, sehr lernwillig und lernfähig ist, auch dorthin entwickeln können, dass wir diese noch teilweise fehlende Konstanz einfach abliefern können.

Und dann geht es für uns natürlich darum, uns im Mittelfeld der Liga zu stabilisieren, wünschenswerterweise auf einem einstehenden Tabellenplatz zu finishen, mit dem Abstiegskampf schnellstmöglich nichts mehr zu tun zu haben, unabhängig davon, was aus dritter Liga, Regionalliga oder Oberliga runterkommt, dass wir uns damit frühestmöglich nicht mehr befassen müssen. Und als kleinen Ansporn haben wir natürlich auch immer noch den Braunschweig-internen Wolters Flutlichtpokal, wo wir im Halbfinale stehen und den wir dann natürlich auch gewinnen wollen. Also ich glaube, wenn man da im Halbfinale steht, dann muss der Anspruch schon sein, das Ding auch holen zu wollen.

Und als aktuell bestplatzierteste Mannschaft im Braunschweig-Amateurfußball muss das auch unser Anspruch sein. Und das ist ja auch ganz klar, den wollen wir noch einsacken. Aber ja, die Landesliga ist natürlich einfach ein Fokusthema, dadurch, dass es auch einfach im Regelablauf ist.





Wer wird Meister und warum?

Ja, wer wird Meister und warum, ist eine sehr gute Frage, weil im Endeffekt gibt es da zwei Mannschaften, die es unter sich ausmachen werden. Da gehe ich stark von aus. Das sind halt MTV Gifhorn und Vorsfelde.

Den MTV Gifhorn habe ich als größte Überraschung genannt. Trotzdem glaube ich weiterhin, dass Vorsfelde Meister wird. Ich glaube, Vorsfelde ist die... (Es klingt jetzt natürlich ein bisschen seltsam, weil Gifhorn alle Spiele gewonnen hat, bis auf die Spiele gegen Vorsfelde.)

Aber Vorsfelde ist für mich im Zweifel die konstanteste Mannschaft in der Liga. Stand jetzt ja eben auch die einzige Mannschaft, die Gifhorn schlagen konnte, die sie aber eben auch direkt zweimal geschlagen haben. Und ich glaube, dass Vorsfelde einfach auch aufgrund dieses Erfahrungsschatzes in einem möglichen Negativmomentum von Gifhorn einfach da sein kann.

Das will ich nicht beschwören. Auch da will ich mir das gar nicht anmaßen, darüber zu urteilen. Meine Vermutung ist einfach nur, sollte es dazu kommen, ist Vorsfelde da und wird dann auch den Aufstieg für sich klar machen und dementsprechend auch die Meisterschaft eintüten.

Ja, alles andere als eine der beiden Mannschaften würde mich zum aktuellen Zeitpunkt schon drastisch überraschen. Von daher bin ich da bei 60-40 Vorsfelde und glaube, dass sie es am Ende auch machen werden.