FuPa Wintercheck: Blau Weiss Stubben

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Christian Wehrse von Blau Weiss Stubben unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Nach der Zusammenführung beider Mannschaften (JFV Staleke U19 / BW Stubben) ist es generell unsere erste Saisonhälfte gewesen. Die Mannschaft ist in kürzester Zeit zusammengewachsen, bildet ein Team, Abläufe wurden verinnerlicht und die älteren Spieler helfen den jüngeren Spielern. Natürlich haben wir im laufenden Spielbetrieb aufgrund eines Altersschnitt von 22,3, und somit Unerfahrenheit im Herrenbereich, „Lehrgeld“ zahlen müssen. Auf der anderen Seite ist es uns gelungen in manchen Spielen über uns hinauszuwachsen. Allgemein zur ersten Saisonhälfte kann man sagen, dass wir im Zeitplan liegen, vieles richtig machen und, auch zukünftig mit dem Altersschnitt auf einem guten Weg sind.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Bei uns gibt es keine Veränderungen im Trainerteam und den Betreuern in der Winterpause. Wir haben keine Abgänge zu verzeichnen, im Gegenteil, wir konnten zwei neue Spieler in der Winterpause für uns begeistern. Wir begrüßen Yasin Osmani (OSC Bremerhaven) und Jeremy Hellwege (JFV Biber) zur Rückrunde.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Eigentlich haben wir keine Pause gemacht. Uns als Trainer und Betreuer ist es wichtig, der Mannschaft grundsätzlich immer das Angebot von Trainings zu machen. Wir sind in der glücklichen Lage direkt am Platz eine kleine Sporthalle zu haben die wir durchgängig für Kraft, Beweglichkeit und Schnelligkeit nutzen können. Somit ist unser Training immer sichergestellt und wir fangen, wenn das Wetter es zulässt und wir wieder auf den Platz können, nicht wieder bei Null an. Trainingsspiele und/oder Freundschaftsspiele zu vereinbaren ist zurzeit bei dem Wetter und den Platzverhältnissen schwierig und beeinträchtigt auch die Vorbereitung, trotzdem planen wir ein Trainingslager übers Wochenende.

Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Diese Frage kann nicht beantwortet werden, da wir gegen jede Mannschaft zum ersten Mal gespielt haben.

Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Zwei Spiele möchte ich positiv herausheben. Im Allianz NMS-Blank Cup hatten wir den TSV Altenbruch zu Gast und konnten uns, nach regulärer Spielzeit 1:1, im Elfmeterschiessen durchsetzen. Aus nervlicher Sicht kein Spiel was man jede Woche braucht. Im Punktspielbetrieb ist es das Heimspiel gegen die TSV Debstedt gewese, in dem die Mannschaft über sich hinausgewachsen ist und 6:1 gewonnen hat. Negative Ereignisse hat es nicht gegeben.

Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Wenn man auf die Tabelle schaut ist es eigentlich klar. Entweder wird es der FC Hagen/Uthlede oder die SG WDB machen. Beide Mannschaften sind so gefestigt, dass dort keine Einbrüche zu erwarten sind. Es wird ein interessanter Zweikampf.

