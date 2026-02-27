FuPa Wintercheck: ASSG Himmelpforten/Hammah/Heinbockel

Er kann es noch immer: Patrick Schulz schoss bislang 7 Tore und ist damit mannschaftsintern der beste Schütze. – Foto: Verein

Die Herren Ü40 der ASSG Himmelpforten/Hammah/Heinbockel spielt überraschend in der 1. Kreisklasse nur um den Klassenerhalt. Akuter Spielermangel führte immer wieder zu unnötigen Niederlagen. Das Team benötigt dringend neue Spieler, die auch regelmäßig zur Verfügung stehen. Kurz vor der Winterpause schoss man sich mit zwei Siegen immerhin noch vom letzten Platz. Hier sind die Antworten von Spielertrainer Mauritius "Mauri" Ziaja im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Durchwachsen lautet das Fazit. Von den Ergebnissen her hatten wir Höhen und Tiefen zu verzeichnen. Die Leistungen müssen insgesamt konstanter werden. Wir hatten jedes Spiel eine komplett andere Mannschaft auf dem Feld und darin lässt sich auch die Unbeständigkeit der Leistungen erklären.

Im Kader wird sich definitiv was tun. Wir erwarten den einen oder anderen Nachwuchsspieler, die in die Ü40 Spielberechtigung gelangen. Diese Spieler sind jedoch auch noch in anderen Mannschaften wie Herren oder Ü30 aktiv, somit werden wir nach Bedarf immer Zusammenarbeiten. Beim Trainerteam wird sich nichts ändern. Ich übe weiterhin die Rolle des Spielertrainers aus und freue mich über die Unterstützung an der Seitenlinie von André Felix und Matthias Braack.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Pause war ja in den letzten Wochen fast zwangsläufig vorgegeben durch den langen Winter, wodurch es draußen zu Platzsperrungen kam und somit leider nicht trainiert werden konnte. Glücklicherweise konnten wir für 1 mal pro Woche in die Halle ausweichen und dort ist die Beteiligung mit regelmäßig 10 - 15 Spielern sehr gut. Als Team-Building ist dann die obligatorische Kiste Bier + Klönschnack nach dem Training immer ein netter Abschluss.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Die Liga ist ziemlich ausgeglichen und jeder kann jeden schlagen, vor der Saison hat jeder erwartet, dass der TSV Wiepenkathen einen glatten Durchmarsch in die Kreisliga macht und es zeigt sich nach der Hinrunde zumindest, dass dem nicht so ist, Was natürlich schön für die Spannung ist.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Aus meiner persönlichen Sicht waren zwei bemerkenswerteste Leistungen. Die eine war die des VSV Hedendorf/Neukloster bei deren Auswärtsspiel bei uns. Mit nur 8 Spielern haben sie eiskalt und absolut clever die Partie bei uns siegreich beendet. Die zweite war unsere Leistung beim Auswärtsspiel in Wiepenkathen hervorzuheben, wo wir aufgrund der Chancen und des Spielverlaufes als Sieger vom Platz gehen müssen, am Ende dann aber doch mit 2:3 unterlagen und ohne Punkte die Heimreise antreten mussten.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

TSV Wiepenkathen, wenn sie in der Rückrunde öfter mit der Bestbesetzung spielen können.

