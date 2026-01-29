FuPa Wintercheck: ASSG Apensen/Harsefeld Ü40

Mit Björn Albers, Hauke Tschritter und Bernd Albers kam viel Verstärkung hinzu. – Foto: Rolf Schmietow/Verein

Seit dem Wiederaufstieg 2021 spielt die ASSG Apensen/Harsefeld in der Herren Ü40 Kreisliga immer gegen den Abstieg. Das sollte in dieser Saison nicht passieren, da sich das Team von Spielertrainer Björn Schlichtmann gut verstärkt hat. Neun Punkte bis zum Abstiegsrang sind es bereits jetzt. Da es nach oben deutlich enger ist, hat der Coach andere Teams in der Tabelle im Blick. Hier sind seine Antworten im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Unser Fazit ist durchweg positiv. Wie bereits im Sommer geschrieben, haben wir nicht nur Quantität, sondern auch Qualität dazubekommen. Mit Bernd und Björn Albers sowie Hauke Tschritter konnten wir 3 Neuzugänge bekommen, die uns wirklich weitergeholfen haben. Außerdem konnten wir aufgrund des großen Kaders und mal den ein oder anderen Ausfall kompensieren. Wir sind nur einen Punkt hinter dem Zweiten SV Ottensen und haben dieses Jahr mit dem Abstieg nichts zu tun. Das hatten wir uns so erhofft.

Bei uns wird sich nichts verändern. Never change a winning team 😉

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir trainieren seit Ende Oktober in der Halle und tun das auch bis zum März. Dann kommt unsere Ausfahrt nach Fintel. Weitere Projekte sind derzeit nicht geplant.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv überrascht hat mich der VfL Güldenstern Stade. Wir hatten beim Spiel in Stade alles an Qualität mit, was wir so aufbieten konnten und ich hatte wirklich geglaubt, dass wir da zumindest ansatzweise mithalten können. Davon waren wir dann aber doch weit entfernt.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Unser schönster Sieg war der gegen Bützfleth. Gegen Bützfleth hatten wir in den Jahren zuvor immer verloren. Dieses Jahr aber konnten wir sie nach einem spannenden Spiel mit 4:2 besiegen. Wir hoffen, dass im Pokalwettbewerb noch ein paar ähnlich spannende Spiele auf uns zukommen. Im besten Falle ein Halbfinale oder mal ein Finale.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Meister wird der VfL Güldenstern Stade. Weil sie an guten Tagen die mit Abstand beste Mannschaft haben.

