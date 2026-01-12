FuPa Wintercheck: ASC Cranz-Estebrügge III

Auch in dieser Saison lebt der ASC Cranz-Estebrügge von seinem guten Zusammenhalt. Davon profitiert auch die dritte Mannschaft. Spieler kommen, Spieler gehen, aber meistens nur innerhalb des Vereins. Trainer Christian Suhr, immer für einen lockeren Spruch bekannt, hat viel Spaß am Trainerjob in der Dritten. Hier sind seine Antworten im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Mit der ersten Saisonhälfte können wir mit Blick auf die Kadersituation schon zufrieden sein denke ich. Nach Startschwierigkeiten ist Nille Barrasch zu mehr Einsätzen in der 1. Herren gekommen, was sich bei uns natürlich erheblich bemerkbar gemacht hat. Im Laufe der Saison sind dann durch Verletzungen auch Melvin Warnke und Sebastián Mielke in die 2. Herren hochgegangen. Oldies wie Kevin Hahn oder Marek Burchardt sind dann auch immer anfälliger für Kleinigkeiten. Der Kern ist aber trotzdem unschlagbar (zumindest in Halbzeit 3) und nimmt sich allen Herausforderungen an. Zum Glück kann ich auf unsere Ü30-Kicker zurückgreifen oder auf Studenten, die für das Team sogar mal aus Münster oder Kiel für ein Auswärtsspiel anreisen.

Im Trainerteam bleibt alles beim Alten. Nille und ich machen das ja auch schon ein paar Jahre gemeinsam. Gegangen sind die oben genannten Sebastian Mielke und Melvin Warnke, die sich nun gut in der 2. Herren etabliert haben. Solange sie dort für den nötigen Input sorgen, kann ich damit auch leben 😜Dazu ist unser Stammkeeper Thilo Einfeldt auf See, das scheint ein "Go to-Job" für 3. Herren Keeper zu sein. Jonas Kratzke tut es ja auch, aber da haben wir ja mit Marius Stackmann auch schon jemanden umfunktioniert. Neuzugänge sind noch nicht fest verpflichtet, aber unsere Ü30-Kicker Lukas Feindt und Frank Karnehl sind sich mehr Einsätzen in der Rückrunde bewusst.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Die Pause geht bis Ende Januar und dann starten wir, wie gewohnt, mit der 2. Herren gemeinsam in die Vorbereitung. Die ist mit allen Klassikern gefüllt und hoffentlich ohne Krankenwageneinsatz, das ist in der Vergangenheit leider zu oft passiert. Team Building ist nicht extern geplant, da reicht meist die Kabine.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Überrascht hat mich der Saisonverlauf vom TSV Apensen. Nach dem 1. Spiel habe ich nicht gedacht, dass sie mit 4 Punkten Rückstand auf den Tabellenführer in die Winterpause gehen. Da scheint sich ein guter Teamspirit gebildet zu haben.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

So blöd wie es klingen mag, aber da muss ich das Plaketten-Viertelfinale nennen, das wir mit 2:3 gegen unsere 2. Herren verloren haben. Ein Spiel, das es noch nie gegeben hat und dann unter Beobachtung vom gesamten Dorf. Man hat gemerkt, dass es irgendwie komisch war, in unterschiedlichen Teams gegeneinander zu spielen und dabei nicht nur die Verliererkiste auszuspielen. Der Spielverlauf war klasse, ein Spiel auf Augenhöhe und am Ende ein verdienter Sieger, aber unter dem Motto „Arbeitssieg“. Für uns als 3. war es wichtig, uns da gut zu präsentieren und das hat wunderbar funktioniert. Nun können wir als Verein alles daransetzen, dass ein Team das Pokalfinale erreicht. Wir als 3. durften es schonmal erleben und würden das gerne als Fans auch mal feiern wollen.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Da wird sich, glaub ich, Drochtersen/Assel V am Ende durchsetzen. Ich weiß zwar nicht wie sie es anstellen, aber aus 11 Spielen nur 11 Gegentore zu bekommen, das ist klasse. Dazu belegen die Vereinsaufstellungen, dass es viele Möglichkeiten gibt, einen Aufstieg zu ermöglichen. Die Defensive stimmt und wenn die vorne weiter treffen, reicht das für den Titel.

