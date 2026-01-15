FuPa Wintercheck: ASC Cranz-Estebrügge II

Der ASC Cranz-Estebrügge II spielt seine zweite Saison in der 2. Kreisklasse. Wie auch schon in den vergangenen Jahren hat Trainer Carl-Philipp Pien eine große Bandbreite an Spielern. Daher fehlt die Konstanz. Gerade auswärts gelingt auch in diesem Jahr nicht viel. In fünf Partien gab es noch keinen Dreier. Es folgen die Antworten des Trainers im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Schwierig zu sagen, wir haben nach wie vor auswärts unsere Probleme. Sind aber auf einem guten Weg. Das größte Problem bleibt die Konstanz auf dem Platz und gerade im Training.

Es ändert sich nichts großartiges, nur die übliche Rotation zwischen den Teams.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir starten am 3.2. wieder ins Training.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ? *

Fredenbeck muss man da nennen, als Aufsteiger direkt so abzuliefern ist stark. Bleibt abzuwarten, ob sie die Leistung halten können.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Allgemein bemerkenswert war das Spiel in der Plakette gegen unsere 3. Herren, weil es sowohl spielerisch als auch in der 3. Halbzeit gut war.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Schwer zu sagen, die Liga ist extrem ausgeglichen. Wirklich absetzen konnte sich bisher niemand.

