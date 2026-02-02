FuPa Wintercheck: ASC Cranz-Estebrügge

ASC-Trainer Sven Hubert steht immer wieder vor schweren Aufgaben. – Foto: Rolf Schmietow

Mit nur einem Punkt aus den ersten fünf Begegnungen startete der ASC Cranz-Estebrügge in die Kreisligasaison. Die Alarmglocken läuteten. Ausgerechnet im Altländer Derby gegen die SG Lühe durfte zum ersten Mal gejubelt werden. Trainer Sven Hubert hatte wie in den Jahren zuvor immer wieder mit Personalnot zu kämpfen. Hier sind seine Antworten im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Nach einem absehbaren Fehlstart und klaren Worten vom Vorstand an die Mannschaft, haben wir zum Glück das Ruder rumreißen können und am Ende doch eine „souveräne“ Hinrunde gespielt. Der erhoffte neue „Nicht-Umbruch“ war leider mal wieder ein Trugschluss. Besonders die jungen Spieler hatten einen großen Anteil an der Wende. Noch einmal Kompliment an dieser Stelle! Trotzdem haben wir in der Vorbereitung einige Baustellen zu bewältigen. Der 6. Tabellenplatz darf keinen Spieler blenden!

Im Betreuer- und Trainerteam bleibt alles beim Alten. Schon Ende September ist Luis Müsing aus meiner ehemaligen Jugend dazugestoßen und konnte schon einige gute Akzente setzten. Nach einer kurzen beruflichen Pause hat sich Jannis Roncoletta zum Glück wieder neue Fußballschuhe bestellt und steht ab der Vorbereitung wieder zur Verfügung. Aus unserem Lazarett melden sich Hannes Piepenbrink, Michael Ziegert und Luis Swatek im Laufe der Vorbereitung wieder zurück. Wir hoffen, die Drei wieder fix auf Kreisliga Temperatur zu bekommen.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Nach einer kurzen Winterpause starteten wir am 27.1. wieder in die Vorbereitung. Diese ist wieder mit einigen Testspielen und wenig Überraschungen gespickt 😉

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Natürlich hat man etwas bedenklich nach Bliedersdorf geguckt… umso schöner, dass die Jungs um Rainer und Co. anscheinend die Kurve bekommen haben!

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Unfassbar negativ war das 4:4 gegen Bargstedt, keiner wusste warum man innerhalb von 5 Minuten 0:3 hinten lag und am Ende hätte man das Spiel noch gewinnen müssen! Wichtig war der Brustlöser im „kleinen Derby“ gegen die SG Lühe. Auch wenn diese ein bisschen ersatzgeschwächt antraten… 😉 Beim bis dato ungeschlagenen Tabellenführer 3 Punkte zu holen, macht natürlich auch Spaß. Und dass wir im letzten Spiel des Jahres, auch das erste Mal zu Null spielen, stimmt das Trainerherz am Ende doch eher ein bisschen milder.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Es bleibt abzuwarten, was die SG Lühe und TuSV Bützfleth aus ihren Nachholspielen machen und ob es so oben noch einmal enger wird.

