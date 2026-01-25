FuPa Wintercheck: AHSG Altes Land Ü30

Die AHSG Altes Land überwintert auf Platz 10 der Kreisliga-Tabelle. Für die Qualifikation zur Meisterrunde wird es auch in diesem Jahr nicht reichen. Viele Verletzte hat die Mannschaft von Spielertrainer Jonathan Lemke zu verkraften. Die Konkurrenz ist stark, das weiß auch der Coach. Hier sind seine Antworten im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Mit dem Tabellenplatz sind wir grundsätzlich zufrieden. Wenn man von den zwei hohen Niederlagen absieht, haben wir uns doch wacker geschlagen. Grundsätzlich möchte man natürlich immer besser spielen, aber aufgrund der vielen verletzungsbedingten Ausfälle unserer Leistungsträger ist das aktuell nicht möglich.

Wir haben ein paar Spielerzugänge zu verzeichnen, die sich hoffentlich schnell im Team integrieren.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir machen jede Woche einen Trainingskick und als Highlights darf man die Hallenturniere unserer Stammvereine und dann hoffentlich die Teilnahme an der Hallenkreismeisterschaft nennen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Mit Abstand das Ergebnis von Hedendorf/Neukloster, die wohl aufgrund starker Neuzugänge bisher eine sehr konstante Liga spielen und aktuell der vollen Punkteausbeute zurecht dort oben stehen.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Negativ ist immer, wenn Spieler sich verletzen, bzw. aufgrund zu hoher Beschwerden die Schuhe an den Nagel hängen müssen. Davon hatten wir leider ein paar Ereignisse.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Hedendorf/Neukloster, da sie mit Abstand am konstantesten spielen.

