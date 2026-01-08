FuPa-Wintercheck: 1. SC Göttingen 05

Göttingen 05 stellt zwar die beste Offensive der Liga, jedoch steht man zur Winterpause "nur" auf dem dritten Platz. Die Tabellenspitze ist neun Punkte entfernt. Wir haben im FuPa-Wintercheck mit Coach Jozo Brinkwerth über die bisherige Saison gesprochen..

Ja, so ganz zufrieden sind wir nicht. Wir wollten natürlich mehr obendran sein. Aber wir wissen auch, dass wir auf etliche Spieler teilweise verzichten mussten, weil sie von der Uni her studiummäßig im Ausland waren, verletzt waren. Und was für uns natürlich auch eine kleine bis mittelgroße Hürde war, die vielen Auswärtsspiele bei den Mannschaften, die zu den oberen Regionen gehören, das muss man dabei berücksichtigen. Aber dennoch war unser gestecktes Ziel, näher oben an der Spitze dran zu sein. Von daher sind wir nicht ganz zufrieden. Von den Leistungen her spiegelt die Tabelle wieder, wie wir gespielt haben. Es waren sehr gute Leistungen dabei, aber teilweise haben wir zu viele Fehler gemacht oder haben unsere Chancen nicht genutzt, besonders in dem Spiel gegen Gifhorn. Mit dem Pokal sind wir natürlich zufrieden, dass wir überwintern können und auch gegen Bovenden das Pokalspiel jetzt gewinnen konnten mit einer sehr guten Leistung. Das war nochmal ein guter Abschluss für uns.

Die Pause wird bis zum 13. gehen und dann werden wir ganz normal wieder anfangen. Wir haben ja auch noch viele andere Mannschaften im Verein, sodass wir unseren normalen Rhythmus beibehalten werden, mit dreimal die Woche Training und am Wochenende möglichst ein Spiel. Natürlich, wenn sich irgendwas ergibt, legen wir auch noch eine extra Einheit ein oder wenn noch Spiele irgendwie dazukommen.

Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht? Egal ob positiv oder negativ.

Das ist schwer zu sagen. So richtig überrascht hat keiner, ich denke, schon ein bisschen Gifhorn, dass sie so konstant spielen. Dass sie oben dran sein werden, ist klar, aber dass sie kaum fehlern lassen und auch gegen uns sehr gute Ersthalbzeit gemacht haben. Wir waren da zwar dran, aber sie sind in der Lage, jeden kleinen Fehler auszunutzen. Man könnte aber auch aus unserer Region Mannschaften wie die SVG und Northeim nennen, die ja doch einen kleinen Umbruch hatten, wo man gedacht hat, das könnte eine ganz schwierige Saison werden. Kompliment auch an diese beiden Mannschaften, dass sie derzeit so gut in der Tabelle stehen.





Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Da gab es, wie gesagt, einige schwierige Auswärtsspiele. Das in Gifhorn, wo wir zurückgelegen haben, nah dran waren und dann bei einem schnellen Freistoß schlafen.

Da waren mehr Punkte drin. Dann in Bovenden, wo wir in der zweiten Halbzeit zwei, drei 100-prozentige hatten und wir auch selber in Führung gehen können und dann nach dem Konter zurückliegen. Das war sehr ärgerlich.

In Bleckenstedt hatten wir ein sehr gutes Spiel und geben es dann in den letzten 20-25 Minuten aus der Hand. Wobei Bleckenstedt dann natürlich auch eine gute Leistung gezeigt hat.





Wohin führt euer Weg in der Rückrunde?

Der ein oder andere Spieler kommt aus Verletzungen und aus dem Studium wieder. Jona Wenzel hat jetzt schon bei Hallenturnieren mit dran teilgenommen.

Ich hoffe, dass wir auf alle Fälle mehr Punkte holen, als in der Hinrunde und näher an die Spitze ranrücken können. Wir wollen alles dafür tun, um Fehler der Vorderen auszunutzen. Außerdem wäre es natürlich im Pokal sehr schön, wenn man da nochmal ein oder zwei Runden weiterkommt.

Das wäre dann vielleicht noch ein kleiner Trost, falls es in der Liga nicht klappen sollte.





Wer wird Meister und warum?

Ich denke mal, aktuell sind die Mannschaften, die hier ganz vorne sind, am meisten favorisiert.

Mit Außenseiter-Chancen, wenn irgendetwas sein sollte, hoffe ich auf uns. Bleckenstedt und Kästorf darf man nicht vergessen und auch Bovenden ist vorne mit dran.

Ich denke mal, die ersten Beiden werden es wohl unter sich aus machen. Und die anderen drei, vier Mannschaften, die dahinter sind, müssen versuchen, so regelmäßig zu punkten, wie es die Beiden vorne bisher gemacht haben. Dann ist vielleicht noch was drin.