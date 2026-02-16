FuPa Wiesbaden jetzt auch auf WhatsApp!

News bei FuPa könnt ihr nun auch via Whatsapp-Kanal erhalten. – Foto: FuPa

Seit vielen Jahren hat sich FuPa als Mitmach- und Nachrichtenportal unter Amateurfußballern in Wiesbaden und der Region etabliert. Viele User folgen uns bereits auf Facebook oder Instagram, um über die neuesten Nachrichten und Informationen auf dem Laufenden zu bleiben. Nun erweitert FuPa Wiesbaden sein Angebot und startet einen Whatsapp-Kanal. Hier werdet ihr direkt auf dem Handy mit News versorgt. Lasst einfach ein Abo beim Kanal da und verpasst keine Info mehr.