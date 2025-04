FuPa wählt die Spieler des Jahres 2024

FuPa Niederrhein wählt zwar nicht den Weltfußballer, dafür gibt es zum Jahresende aber auch verschiedene Kategorien, in denen die Redaktion herausragende Leistungen würdigt, denkwürdige Duelle honoriert oder Enttäuschungen nennt. Unsere Glückwünsche gehen an Emre Kilic, Simon Symalla, Mirco Belghaus, Glayne Wago und Arne Wessels - unsere Spieler des Jahres 2024!

Für FuPa Niederrhein wählen Markus Becker (Redakteur) Marcel Eichholz (Redakteur), Sascha Köppen (stellvertretender Leiter) und André Nückel (Leiter) in sechs verschiedenen Kategorien: Trainer des Jahres, Spieler des Jahres, Spiele des Jahres, Enttäuschung des Jahres, FuPaner des Jahres und es gibt von allen eine steile These für 2025. Damit setzen wir einen Vorschlag der Community als Ergänzung zu den bekannten Top-15-Listen umsetzen. Die datenbasierten Gegenstücke werden zwischen den Tagen auf FuPa aber trotzdem veröffentlicht.

Markus Becker: "Wer sich die Trefferquoten von Emre Kilic zu Gemüte führt, dürfte sich nicht nur einmal verwundert die Augen reiben. Der 30-Jährige verbuchte insgesamt 63 Treffer im Kalenderjahr 2024, führte dadurch die Zweitvertretung von Rot-Weiss Essen zur souveränen B-Liga-Meisterschaft und ist auch seit seinem Wechsel im Sommer zu Blau-Weiß Fuhlenbrock kaum aufzuhalten. Seine atemberaubende Ausbeute von 33 Treffern in der laufenden Saison hat jedoch auch seine Kehrseite – Stichwort Abhängigkeit: In den einzigen beiden Partien, in denen Kilic torlos blieb, verpasste auch der Tabellenführer der Oberhausener A-Liga einen eigenen Treffer und ging jeweils als Verlierer vom Platz. Wir dürfen gespannt sein, ob Kilic nach seiner neunten Station in Fuhlenbrock im Frühherbst seiner Laufbahn noch einmal den Schritt in den höherklassigen Fußball wagt."

Marcel Eichholz: "Da ich den MSV Duisburg als Fan und für FuPa begleite, möchte ich trotz Abstieg auch einen Akteur der Zebras nennen. Für mich dürfen sich daher zwei "Spieler als Spieler" des Jahres bezeichnen. Nicht viele 19-Jährige können von sich behaupten, in diesem jungen Alter ein absoluter Leistungsträger in der Regionalliga zu sein. Simon Symalla gehört zu den wenigen, die für ihre Mannschaft fast unverzichtbar sind. Der offensive Wirbelwind des MSV Duisburg befindet sich in seiner ersten richtigen Spielzeit bei den Senioren. Sein Debüt gab er zwar schon in er vergangenen Saison, doch erst nach dem Abstieg hat er sich vollends in den Fokus gespielt. Auf der rechten Angriffsseite konnte er sich von Spiel zu Spiel steigern und kann nun 18 Einsätze für sich verbuchen. Mit drei Treffern und sechs Vorlagen hat er einen nicht geringen Anteil an der Wintermeisterschaft der Zebras. Mit Sicherheit wird Symalla inzwischen bei zahlreichen Drittligisten und womöglich auch dem ein oder anderen Team der 2. Bundesliga auf dem Zettel stehen.

Auf Rekordjagd ist Mirco Belghaus. Der 28-jährige Angreifer des MTV Union Hamborn hat in 14 Spielen schon 26 Tore erzielt und weitere acht Treffer vorbereitet. Im Kalenderjahr 2024 kommt er gar auf 39 Torerfolge und das, obwohl er zwischenzeitlich verletzungsbedingt aussetzen musste. Zwar konnte das Hamborner Urgestein den Abstieg aus der Bezirksliga im Sommer trotz vier Toren in den Relegationsspielen nicht verhindern, doch er hielt den Unionern weiter die Treue. Mit seinen Mitspielern stellt er die treffsicherste Offensivreihe der Kreisliga A Duisburg, Gruppe 2. Tabellarisch reicht es aber nur zum dritten Rang mit acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer Rhenania Hamborn. Aber mit Belghaus im Kader ist in der Kreisliga A Duisburg fast alles möglich."

Sascha Köppen: "Es wäre leicht, sich in dieser Frage die besten Torschützen der oberen Amateurspielklassen herauszusuchen und sich für einen Spieler zu entscheiden, aber bei Glayne Wago ist es die Geschichte dahinter, die ihn zu einem "Spieler des Jahres" macht. Der Franzose aus Lyon wurde etwa beim Jugendverein von Antoine Griezmann ausgebildet, hatte dann eine erste Profistation in Schweden. In Deutschland wollte Wago danach seinen Weg fortsetzen, suchte über FuPa einen Verein. Letztlich landete er beim ASV Süchteln, im Sommer zog es ihn dann zum VfL Jüchen-Garzweiler - und da startet er aktuell durch. In 13 Spielen sind dem Offensivspieler bereits sieben Treffer gelungen, auch am jüngsten 3:0 gegen den FC Remscheid hatte er massiven Anteil. Unwiderstehliche Dribblings und Sololäufe sind dabei sein Markenzeichen. Immer mehr zeigt er seine Stärken - in der Rückrunde wird es spannend, wie er seinen Weg mit dem Aufstiegskandidaten fortsetzt."

André Nückel: "Ich weiß, viele warten hier auf einen speziellen Namen, der in dieser Saison so dermaßen durchstartet wie kein Zweiter und jetzt den Sprung zu Borussia Dortmund schafft. Mein "Spieler des Jahres" ist - es wundert nur wenig - Arne Wessels von der SpVg Schonnebeck! In den vergangenen beiden Spielzeiten dominierte er die U19-Niederrheinliga und erzielte in nur 41 Spielen 45 Treffer. Diese Quote hat er in seiner ersten vollwertigen Senioren-Saison um ein Vielfaches übertroffen: 20 Tore und 13 Vorlagen in 17 Partien haben ihn und seine Mannschaft nicht nur zur Herbstmeisterschaft bzw. Platz eins er Torschützenliste der Oberliga Niederrhein geführt, seine gigantischen Auftritte haben ihn auch in das Notizheft jedes Scouts gebracht. Tempo, Abschlussstärke, Handlungsschnelligkeit und Raffinesse sind nur ein Teil des Pakets, das Wessels so attraktiv macht. Gegen den amtierenden Meister Sportfreunde Baumberg erzielte er vier Tore und drei Vorlagen, wenige Tage später gelangen ihm gar fünf Tore und eine Vorlage gegen den Mülheimer FC. Vor 2000 Zuschauern lupfte er seine Schwalben per Traumlupfer gegen den Lokalrivalen ETB SW Essen in Führung. Wessels gelingt aktuell einfach alles! Er wird das Trainingslager des BVB im Januar absolvieren, danach für ein halbes Jahr nach Schonnebeck zurückkehren und womöglich als Regionalliga-Aufsteiger fest nach Dortmund wechseln. Eine irre und verdiente Entwicklung."

Die Wahlen der Redaktion von FuPa Niederrhein könnt ihr nachfolgend aufrufen. Erst ab dem 26. Dezember ab 20 Uhr sind alle sechs Texte online.