FuPa-TV-Guide, Teil 1: Goal, Hooligans und Ted Lasso

Immer noch nicht genug vom Fußball? Dann seid ihr hier genau richtig: FuPa präsentiert in einer Reihe alle möglichen Fußball-Filme, -Serien und Dokumentationen. In Teil 1 geht es unter anderem um die Evergreens Goal und Hooligans, aber auch Ted Lasso darf in der ersten Ausgabe nicht fehlen.

Hinweis: In der Übersicht findet ihr Auswahl von Streaminganbietern, die sich natürlich mit der Zeit ändern können. In der Serie geht es vielmehr um die generellen Titel samt einer Kurzzusammenfassung. Mindestens zwölf Teile dieser Film-Serie-Doku-Reihe sind auf FuPa geplant.