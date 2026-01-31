FuPa-Topspiel des Monats: Gerresheimer Derby ab 17 Uhr live im Stream

Die Partie zwischen dem TuS Gerresheim und den Sportfreunden Gerresheim ist das FuPa-Topspiel des Monats. – Foto: Sascha Köppen

Mit einem neuen Format will FuPa Niederrhein die Top-Events des Amateurfußballs am Niederrhein noch näher an Euch heranbringen. Mit dem "FuPa-Topspiel des Monats", über dessen Auswahl wir Euch künftig abstimmen lassen möchten, wollen wir Euch die maximale Berichterstattung bieten, wie es sie sonst nur für die Profis gibt. Wir präsentieren Euch eine Pressekonferenz vor dem Spiel, streamen die Partie auf unseren YouTube-Kanal, zeigen die Höhepunkte bei FuPa.tv. Dazu gibt es den gewohnten Liveticker, Berichte, Fotos und auch Interviews nach dem Spiel. Als Krönung wollen wir Euch dann im Nachgang auch noch ein kommentiertes Highlight-Video präsentieren. Mehr Amateurfußball geht nicht.

Für die Premiere haben wir die Partie ausgewählt, weil es dafür ohnehin kaum ein besseres Spiel geben könnte. Das Gerresheimer Derby in der Düsseldorfer Kreisliga A zwischen dem TuS und den Sportfreunden ist eines der heißesten Derbys überhaupt, der das Rückspiel ausrichtende TuS rechnet mit 1000 Zuschauern. Der Rahmen für die Partie dürfte also schon einmal kaum besser sein können.

Hinspiel war ein Spektakel

Beim Hinspiel zum Saisonauftakt war es ähnlich voll, und die Besucher kamen durchaus auf ihre Kosten. Am Ende stand es 4:4 - und das, nachdem der TuS mit 3:1 geführt hatte, die Sportfreunde das in eine 4:3-Führung verwandelten und dann in der 90. Minute doch das 4:4 hinnehmen mussten. Danach haben sich die Sportfreunde als fester Teil des Aufstiegsrennens etabliert, der TuS muss mit einem Platz im gesicherten Mittelfeld Vorlieb nehmen.

Das sagen die beiden Trainer im Video-Interview

Sehr einig zeigten sich die Trainer Issam Haj Haddou (Sportfreunde) und Michael Worbertz (TuS) aber in einem Punkt: Das alles wird am Samstagnachmittag ab 17 Uhr keine Rolle spielen. Beide Teams haben großen Respekt voreinander, und von Aufstiegsambitionen will der Sportfreunde-Coach nach wie vor nicht wirklich sprechen. Hier könnt ihr in voller Länge sehen, was die beiden Trainer gesagt haben:

Wir würden uns freuen, wenn ihr am Samstag live dabei seid, wenn wir Euch das Spiel live präsentieren. Gegen 16.45 Uhr schalten wir den Stream für Euch ein, den ihr auch direkt über den Liveticker oder hier gleich aus dem Text erreichen könnt, zeigen die Highlights bei FuPa.tv und ihr könnt den Liveticker verfolgen - wenn wir uns nicht auf dem Platz sehen.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: