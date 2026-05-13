FuPa tippt: MSV steigt auf, Cottbus zeigt Nerven, RWE im Tränental

Im Fernduell setzt sich der MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen durch. – Foto: Björn Kaisen

Zum letzten Mal in dieser Saison gibt es den Tipp zur 3. Liga von der Redaktion von FuPa Niederrhein. Der Kampf um den Aufstieg garantiert Spannung bis zur letzten Sekunde. Am Ende jubelt der MSV Duisburg, während Energie Cottbus, Rot-Weiss Essen und Hansa Rostock mit sich hadern.

Mit einer Minimalchance auf den Relegationsrang ging der FC Hansa Rostock in den letzten Spieltag der Saison. Begleitet von mehreren tausend Anhängern ging es einmal quer durch die Republik ins Saarland. Beim 1. FC Saarbrücken siegte die Mannschaft klar, doch am Ende sollte es nur für den vierten Platz in der Abschlusstabelle reichen.

Sa., 16.05.2026, 13:30 Uhr FC Ingolstadt 04 Ingolstadt SV Waldhof Mannheim SV Waldhof 13:30 PUSH

Lockeres Auslaufen für den FC Ingolstadt und den SV Waldhof Mannheim. Tabellarisch geht es um nichts mehr, doch die Mannschaften zeigen sich noch einmal voller Spielfreude. So wird den Zuschauern zumindest noch ein kleines Spektakel geboten. Tipp: In einem spannenden Spiel trennen sich Ingolstadt und Mannheim 3:3.

Die Aufstiegsfeierlichkeiten des VfL Osnabrück gehen in die nächste Runde. Zum Saisonfinale geht es für die Veilchen zum VfB Stuttgart II. Den Party-Marathon der vergangenen Tage ist den Osnabrückern deutlich anzumerken, sodass die Hausherren ihr Spiel durchziehen können. Tipp: Stuttgart schlägt Osnabrück mit 3:1.

Rot-Weiss Essen geht mit einer klaren Vorgabe in das Duell mit dem SSV Ulm. Die Elf von Uwe Koschinat muss mindestens einen Punkt holen, um noch eine Chance auf Platz drei zu haben. Die Spieler wirken wie gelähmt und bekommen kaum ein Bein auf den Boden. Essen verspielt am letzten Spieltag nicht nur den möglichen Aufstieg, auch der DFB-Pokal ist futsch. Tipp: Absteiger Ulm spielt wie entfesselt, Essen unter Schock - 3:0.

Sa., 16.05.2026, 13:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wie TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim II 13:30 PUSH

Zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim geht es um nichts mehr. Entsprechend dosiert gehen die Akteure zur Sache, vor dem Sommerurlaub will sich niemand mehr verletzen. Zwei gute Aktionen gibt es aber doch, sodass am Ende immerhin zwei Tore fallen. Tipp: Wiesbaden und Hoffenheim teilen beim 1:1 die Punkte.

Sa., 16.05.2026, 13:30 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn FC Energie Cottbus FC Energie 13:30 live PUSH

Es ist alles angerichtet für die Aufstiegsfeier des FC Energie Cottbus. Begleitet von einer großen Fanschar muss die Mannschaft nur noch beim SSV Jahn Regensburg gewinnen, um die Zweitliga-Rückkehr perfekt zu machen. Die Anhänger der Lausitzer machen das Auswärtsspiel zu einem Heimspiel, auf dem Rasen schlottern aber die Knie und die Nerven machen sich bemerkbar. Als Regensburg dann auch noch früh in Führung geht, scheint der Traum ausgeträumt. Tipp: Cottbus müht sich zum 1:1 in Regensburg - das reicht am Ende nicht.

Sa., 16.05.2026, 13:30 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg Viktoria Köln Viktoria Köln 13:30 live PUSH

Ein letztes Mal soll die Festung Wedau beben. Der MSV Duisburg kämpft gegen Viktoria Köln um den Relegationsplatz, womöglich gar um den direkten Aufstiegsrang. Früh gelingt den Zebras ein Doppelpack, die Spieler bekommen die Ergebnisse von den anderen Plätzen natürlich mit. Mitte der zweiten Hälfte folgt Treffer Nummer drei, in der Nachspielzeit eskaliert es völlig. Tipp: Duisburg besiegt Viktoria Köln mit 4:0 und steigt sensationell auf.

Sa., 16.05.2026, 13:30 Uhr Alemannia Aachen Alemannia Aachen TSV Havelse TSV Havelse 13:30 PUSH

Am Ende hat die starke Rückrunde nicht gereicht, damit Alemannia Aachen noch in das Aufstiegsrennen eingreifen kann. Auch den DFB Pokal haben die Kaiserstädter verpasst. Von den Zuschauern will sich das Team aber noch gebührend verabschieden. Der TSV Havelse hat in seinem vorerst letzten Drittliga-Spiel wenig zu lachen. Tipp: Aachen brennt ein Feuerwerk ab und schickt Havelse mit einer Packung auf die Heimfahrt - 5:0.

Sa., 16.05.2026, 13:30 Uhr SC Verl SC Verl TSV 1860 München TSV 1860 13:30 live PUSH

Auch für den SC Verl hat es am Ende einer insgesamt starken Saison nicht für eine Top-Platzierung gereicht. Deutlich hinter den Erwartungen endet die Spielzeit für den TSV 1860 München, dem auch in Verl kein versöhnlicher Abschluss gelingt. Tipp: Verl siegt gegen München mit 2:0.