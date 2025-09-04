Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
FuPa-Teilnahmebedingungen (FuPa - ZF BKK)
Bitte lies dir diese Teilnahmebedingungen sorgfältig durch, da die Teilnahmebedingungen wichtige Informationen enthalten. Durch deine Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklärst du dich nämlich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.
Gewinnspiel
Für das Gewinnspiel gelten die Bedingungen der FuPa GmbH, mit Sitz in der Peigertinger Straße 9, 94538 Fürstenstein, Deutschland (Veranstalter).
Bitte drucke dir eine Kopie dieser Teilnahmebedingungen aus und bewahre sie bei deinen persönlichen Unterlagen auf.
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung mit Facebook, Instagram oder Twitter und wird in keiner Weise von Facebook, Instagram oder Twitter gesponsert, unterstützt oder organisiert.
Die Teilnahme von und über automatisierte Gewinnspielservices ist untersagt.
Anforderungen
Am Gewinnspiel kann jede Person, die ihren Wohnsitz in Deutschland hat, teilnehmen, wenn sie mindestens 16 Jahre alt ist, mit Ausnahme der in den nachfolgenden Punkten genannten Personen.
Personen im Alter von 16 oder 17 Jahren können nur mit Zustimmung ihrer Eltern/eines Elternteils, ihres Vormunds/ihrer Vormunde oder eines gesetzlichen Vertreters/gesetzlicher Vertreter teilnehmen. Der Veranstalter kann einen schriftlichen Nachweis darüber verlangen.
Teilnehmer, die 15 Jahre oder jünger sind, sind unter allen Umständen von der Teilnahme ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären die Teilnehmer, dass sie in einem Gebiet leben, in dem die Teilnahme am Gewinnspiel rechtlich gestattet ist, und daher ein rechtswirksames Vertragsverhältnis eingehen dürfen.
Die Teilnahme ist ausgeschlossen für (a) Mitarbeiter des Veranstalters, des Datenverantwortlichen, (b) jede andere Person, die direkt oder indirekt geschäftlich mit dem Gewinnspiel in Verbindung steht, sowie für deren Familienmitglieder und für (c) alle Personen, die nicht zu privaten Zwecken teilnehmen.
Teilnahme
Das Gewinnspiel beginnt am 10.10.25 (10.00 Uhr) und endet am 17.10.25 (10.00 Uhr) (MEZ) (Gewinnspielzeitraum). Alle Einsendungen, die nach Ablauf des Gewinnspielzeitraums eingehen, sind von der Teilnahme ausgeschlossen und werden nicht berücksichtigt.
Um am Gewinnspiel teilzunehmen muss der Teilnehmer:
📍 Das Google-Forms-Formular ausfüllen
Die Teilnahme auf andere als in oben dargelegter Art und Weise ist nicht möglich.
Allgemeine Verhaltensregeln
Die Teilnehmer dürfen das Gewinnspiel nicht für die Äußerung politischer oder religiöser Ideen nutzen.
Der Veranstalter hat das Recht, Einsendungen abzulehnen, die anstößig, beleidigend, verletzend, obszön, kränkend, rachsüchtig, unanständig, pervers, unmoralisch, aggressiv, sexuell orientiert, rassistisch, spöttisch, verleumderisch oder diskriminierend sind oder in irgendeiner anderen Form gegen die guten Sitten und den Anstand verstoßen oder die im eigenen Ermessen des Veranstalters auf andere Weise inakzeptabel sind.
Die Einsendungen dürfen nicht gegen die geltenden Gesetze oder Vorschriften und die Rechte Dritter verstoßen. Außerdem dürfen sie Pornografie, Obszönität, Anstößigkeit, Hass, Fanatismus, Rassismus oder grundlose Gewalt nicht anstiften, verfechten oder zum Ausdruck bringen.
Die Teilnehmer sind nicht berechtigt, Material hochzuladen, einzustellen, per E-Mail zu senden oder anderweitig zur Verfügung zu stellen, das Software-Viren oder andere Computercodes, Dateien oder Programme enthält, die dazu dienen, die Benutzung jeglicher Software oder Einrichtungen der Website bzw. der App zu unterbrechen, zu zerstören oder einzuschränken.
Die Teilnehmer haben weder das Recht, Rechte aus ihrer Teilnahme abzuleiten noch eine Bezahlung oder eine andere Vergütung für ihre Einsendung oder ihre Teilnahme zu verlangen.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen und Einsendungen von der Website zu entfernen, wenn diese nicht diesen Verhaltensregeln entsprechen oder anderweitig einen Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen darstellen.
Geistige Eigentumsrechte
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel gewähren die Teilnehmer dem Veranstalter und Datenverantwortlichen die kostenlose Nutzung des Namens, von Fotografien, Bildern und Videos des Teilnehmers. Zu diesem Zweck stimmen die Teilnehmer zu, dass sich die Gewährung dieses Rechts auf jegliche Unterstützung und alle Medien bezieht, egal ob dieser Punkt bereits besteht oder erst künftig eingeführt wird. Hierzu zählen (unter anderem) folgende Beispiele: Werbeunterlagen, Zeitungen, TV, Zeitschriften und Bücher (sowohl auf Papier als auch in elektronischer Form), sowie Internet (einschließlich anderer Websites, Web Casts, Multimedia Links und sozialer Netzwerke) usw.
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer bereit, zusätzliche Informationen bereitzustellen, wenn der Veranstalter oder Datenverantwortliche dies wünscht.
Veröffentlichung
Es ist nicht gestattet, irgendwelche Inhalte, die mit dem Gewinnspiel in Verbindung stehen, ohne die vorherige ausdrückliche, schriftliche Zustimmung des Veranstalters zu reproduzieren oder zu veröffentlichen.
Der Veranstalter ist berechtigt, Text- oder Bildeinsendungen von der Website zu entfernen, diese zu kürzen oder zu ändern.
Preis
Folgender Preis kann gewonnen werden:
📍 1x2 VIP-Tickets für das Bundesligaspiel des 1. FC Heidenheim gegen SV Werder Bremen (Samstag, 18.10.25 um 15.30 Uhr)
Der Gewinner wird unter allen richtigen Teilnahmen per Zufallsprinzip ermittelt.
Der Veranstalter informiert den Gewinner per Telefon.
Es obliegt dem Gewinner zu gewährleisten, dass er befähigt ist, den Preis anzunehmen und den Preis zu verwenden.
Der Gewinner – sobald er den Preis bekommen hat – stimmt zu und akzeptiert, dass sämtliche Abgaben und Gebühren, die bezogen auf den Preis anfallen können, zu seinen Lasten gehen.
Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.
Ein Preis kann nicht gegen einen anderen Preis eingetauscht werden.Der Gewinner verpflichtet sich, den Preis nicht zu verkaufen oder zum Verkauf anzubieten oder für diverse kommerzielle oder Werbezwecke zu verwenden (einschließlich des Anbietens eines Preises auf einer Internetauktionsseite).
Ein Preis ist nicht teilbar und kann nur so akzeptiert werden, wie dieser angeboten wird.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Preis zu ändern oder zurückzuziehen. Der Alternativpreis ist mindestens ein gleich- oder höherwertiger Preis.
Preise, die aus irgendeinem Grund nicht eingelöst werden, bleiben Eigentum des Veranstalters. Falls ein Preis abgelehnt wird, fällt dieser ebenfalls dem Veranstalter zu.
Haftungsbeschränkung
Der Veranstalter ist nicht verantwortlich und schließt jede Haftung für Kosten oder Ausgaben von Teilnehmern im Zusammenhang mit oder in Bezug auf das Gewinnspiel aus.Die Kosten für die Nutzung des Internets gehen zu Lasten der Teilnehmer.
In vollem Ausmaß der gesetzlichen Zulässigkeit haften weder der Veranstalter, noch irgendwelche Agenturen, die am Gewinnspiel beteiligt sind, für jegliche Verluste, Schäden oder Verletzungen, die durch die Teilnahme am Gewinnspiel auftreten.
Wenn ein Gewinnspiel einen anderen als den vorhergesehenen Verlauf nimmt oder in Konflikt mit gültigen Gesetzen zu stehen scheint, behält sich der Veranstalter das Recht vor, das Gewinnspiel zu annullieren, zu beenden, zu verändern oder zu verschieben, ohne dass daraus ein Haftungsanspruch gegen den Veranstalter oder ein Recht auf Entschädigung für die Teilnehmer entsteht.
Verarbeitung persönlicher Daten
Von den Teilnehmern erhebt, verarbeitet und nutzt der Veranstalter, als verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 Abs. 7 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), den vollständigen Namen, die Adresse, das Geburtsdatum, die Telefonnummer sowie die E-Mail-Adresse.
Diese personenbezogenen Daten werden für den Zweck der Durchführung des Gewinnspiels insbesondere zur Sicherstellung des Teilnahme-Mindestalters, zur Benachrichtigung der Gewinner, sowie zur Versendung des Gewinns erhoben, verarbeitet und genutzt.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden die persönlichen Daten der Teilnehmer vom Datenverarbeiter im Rahmen seiner Mitwirkung am Gewinnspiel und im Auftrag des Veranstalters verarbeitet (d.h. persönliche Daten sind für die Teilnahme am Gewinnspiel und ggf. die Übergabe des Preises an den Gewinner erforderlich).
Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden ausschließlich zum Zwecke der Teilnahme am Gewinnspiel verarbeitet und solange gespeichert, wie dies für diesen Zweck notwendig ist, jedoch nicht länger als sechs Monate nach Beendigung des Gewinnspiels. Die Teilnehmer sind zur Einsichtnahme in ihre persönlichen Daten und/oder deren Richtigstellung oder Löschung berechtigt.
Ausschluss von Teilnehmern
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen, jede Person, die versucht, den Verlauf des Gewinnspiels zu manipulieren oder sich so verhält, dass der Veranstalter der Meinung ist, dass dies gegen diese Teilnahmebedingungen verstößt oder den Verlauf stört, vom Gewinnspiel auszuschließen.
Der Veranstalter ist berechtigt, jederzeit in begründeten Fällen Teilnehmer auszuschließen oder zu disqualifizieren, ohne dass dabei ein Recht auf Regress gegen den Veranstalter entsteht.
Vom Gewinnspiel oder dessen Ergebnis können keine Rechte außer den in diesen Teilnahmebedingungen aufgeführten Rechten abgeleitet werden.
Sonstiges
Die Entscheidung des Veranstalters ist endgültig und bindend. Über das Ergebnis des Gewinnspiels wird keine Korrespondenz geführt.
Sollten einzelne Regelungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An die Stelle einer unwirksamen Klausel tritt die gesetzliche Bestimmung.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Teilnahmebedingungen unterliegen ausschließlich deutschem Recht, solange dem keine zwingenden Verbraucherschutzvorschriften entgegenstehen, welche in diesem Fall ihre Geltung behalten.
Der Veranstalter behält sich jederzeit das Recht vor, die Teilnahmebedingungen unter Ausschluss einer Haftung gegenüber den Teilnehmern oder einer dritten Partei abzuändern. Eine überarbeitete Version der Teilnahmebedingungen wird auf der Website veröffentlicht.
Der Veranstalter führt das Gewinnspiel unter Einhaltung der anwendbaren Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Wetten und Glücksspiele durch. Beschwerden oder Fragen in Bezug auf die Teilnahmebedingungen und das Gewinnspiel können schriftlich an die folgende Adresse gesandt werden: FuPa GmbH, mit Sitz in der Peigertinger Straße 9, 94538 Fürstenstein, Deutschland.