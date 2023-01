FuPa-Teamcheck: VfL Pfullingen +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa +++

VfL Pfullingen, erste Männer-Mannschaft, Verbandsliga Württemberg



Spielleiter Frank König





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Wir haben uns definitiv mehr erhofft. Der Tabellenplatz ist nicht zufriedenstellend. Wir haben noch viel Luft nach oben. Aber wir wissen zu was wir im Stande sind zu leisten, das gilt es jetzt abzurufen.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Die Zusammenarbeit/Austausch mit der U19 und U23 klappt sehr gut.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



An der Konstanz.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Zum Klassenerhalt





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Ioannis Potsou wechselt zum TSV Ofterdingen. Philipp Frank zum SV Böblingen





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Das er nicht allein gelassen wird in seinen Aufgaben. Aber nicht nur im Jahr 2023. Die Basis darf nicht verloren gehen.