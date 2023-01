FuPa-Teamcheck: VFL Brochenzell II +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

VFL Brochenzell, zweite Männer-Mannschaft, Kreisliga A2 Bodensee



Trainer Sinan Saltik





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Bisher läuft es viel besser als erwartet.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Wir haben uns stabilisiert und sind immer besser reingekommen und haben aufgehört leichte Fehler zu machen.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Am Anfang eindeutig das Tempo in der neuen Liga





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Wir versuchen den Platz zu halten und weiterhin guten Fußball zu spielen.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Keine





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Der Respekt Untereinander und zu den Schiedsrichtern muss wieder höher werden.