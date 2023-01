FuPa-Teamcheck: TV Niederstetten +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa +++

TV Niederstetten, erste Männer-Mannschaft, Bezirksliga Hohenlohe



Trainer Henning Westphal





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Anfangs ein bisschen Lehrgeld bezahlt, seit Mitte September sehr stabil und jetzt zurecht auf einem einstelligen Tabellenplatz.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Wir haben ein bisschen gebraucht, um uns nach dem Aufstieg an die Liga zu gewöhnen, aber immer an unsere Stärken geglaubt. Wir sind unserem spielerischen Ansatz auch gegen starke Gegner zumeist treu geblieben und haben nicht angefangen nur zu verteidigen und zu bolzen.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Personell ist es nicht immer ganz einfach, erst durch die Relegation praktisch keine Sommerpause, dann viele Urlauber, dann einige kleinere oder größere Verletzungen, dann „Abgänge“ von zwei Studenten. Teilweise mussten wir schon ziemlich improvisieren und einige Spieler mussten sich fast wöchentlich auf andere Positionen einstellen.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Wir bleiben über dem Strich und spielen nächste Saison weiter Bezirksliga.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Keine externen, aber die Spieler des alten A-Jugendjahrgangs werden unsere Wintervorbereitung mitmachen, um schon einmal reinzuschnuppern. Da sind mindestens 3 Spieler dabei, denen ich zutraue, auch in der Rückrunde schon mal erste Schritte im Herrenbereich, auch in der Bezirksligamannschaft, zu gehen.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Ich finde es wichtig, dass ein Grundverständnis vorherrscht, dass gerade der Fußball auf Kreis- und Bezirksebene ein Hobby (und zwar das beste Hobby der Welt) unter Gleichgesinnten, bestenfalls Freunden in der Mannschaft sein sollte und davon lebt, dass alle im Verein miteinander den Laden am Laufen halten. Der Gedanke, mit Spielerverträgen, hohem Druck auf Trainer und Verantwortliche bzgl. Ergebnissen und der Verwandlung von Heimspielen in „Events“ dem Profibereich nachzueifern, führt in die falsche Richtung.