FuPa-Teamcheck: TV Lindach +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa +++

TV Lindach, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga B1 Ostwürttemberg



Cheftrainer Firat Koc





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Sehr zufrieden.12 Spiele,9 Siege in der Hinrunde,75% der Spiele gewonnen,7 von 7 Heimspiele gewonnen und den ganzen Okt,Nov ohne Punktverlust. Zu den 3 Niederlagen: - 1tes Spiel der Runde gegen Bargau verloren wobei da viele meiner Spieler noch im Urlaub waren -3ter Spieltag gegen Mutlangen verdient verloren,leider haben wir in diesem Spiel die ersten 15min komplett verschlafen und sind früh 2-0 hinten gelegen (Endstand: 4-2) - gegen Türkgücü auswärts 1-0 zur HZ geführt und 2-1 noch verloren,das 2te Tor in 90+2 bekommen,sehr ärgerlich. Auch unsere Reserve befindet sich auf Platz 1 und ist die Monate Sep,Okt und Nov ungeschlagen.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Nach 4 Spieltagen standen wir auf Platz 10,am 8ten Spieltag waren wir auf Platz 6 und immer noch weit weg von den vorderen Plätzen, wir haben aber nicht aufgegeben und haben immer an uns geglaubt und weiter hart trainiert,die Trainingsbeteiligung war immer super. Meine Jungs haben sich durch den schlechten Saisonstart nicht beeinflussen lassen.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Aufgrund der Urlaubszeit fehlten uns bis Anfang/Mitte Sep zum Saisinstart einige Stammspieler





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Wir möchten unsere jungen Spieler weiterentwickeln und wollen gemeinsam einen Fussball entwickeln,der erfolgreich ist und die Zuschauer begeistert.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Keine Abgänge,evtl. noch eine Verstärkung (Gespräche laufen). Wobei wir meiner Meinung nach einen guten,breiten Kader für die B-Liga haben. Robin Zolnai (bisherige Vereine: Hofherrnweiler,Waldstetten) hat die ganze Hinrunde (aufgrund einer schweren Verletzung) verpasst.Ich hoffe,dass er in der Rückrunde sein Comeback feiern kann, er hat mit 23 Jahren schon Verbandsliga und Landesliga Erfahrung.