FuPa-Teamcheck: TV Jahn Göppingen +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa +++

TV Jahn Göppingen, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga B8 Neckar/Fils



Spieler Tayfun Selcuk





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



In der Hinrunde haben wir leider nicht das abrufen können, was wir können und erwartet haben. Hierbei holten wir lediglich 5 Siege, obwohl wir bei einigen Spielen die Führung hatten und das Spiel machten. Leider konnten wir zum Schluss nicht die Ergebnisse einfahren. Gegen Ende konnten wir dann endlich zeigen, was wir können. Das sieht man dann auch an den Ergebnissen (2-1 Sieg gegen Meisterschaftskanditat, 6-3 Sieg gegen direkten Tabellenkonkurrent)





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Nicht sehr viel. Positiv können wir sagen, dass wir als Mannschaft trotz der Ergebnisse zusammengehalten haben und endlich den Fleiß zum Schluss ernten können. Das Wichtige ist jetzt die positive Stimmung in die Rückrunde mitzunehmen und in Ergebnisse zu zeigen.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Probleme hatten wir keine. Es waren Herausforderungen, die wir gut bewältigt haben.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Erst mal wollen wir Spiel für Spiel denken. Ich hoffe am Ende, dass wir auf einem Tabellenplatz landen, auf dem wir eigentlich hingehören und verdienen werden.