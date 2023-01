FuPa-Teamcheck: TV Hochdorf II +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

TV Hochdorf, zweite Männer-Mannschaft, Kreisliga B2 Neckar/Fils



Spieler Christian Weippert





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Ausbaufähig





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Die Spiele gegen die Titelfavoriten, da haben wir uns gut geschlagen.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Mittlerweile ein wenig eine Torflaute





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Auf einen einstelligen Tabellenplatz





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Mit Lukas Reiser haben wir einen neuen jungen Coach der auf die Rückrunde brennt





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Abschaffung des hin und her wechseln Max. 5 Auswechselungen