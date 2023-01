FuPa-Teamcheck: TSV Untersteinbach +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa +++

TSV Untersteinbach, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga B1 Hohenlohe



FuPa Beauftragter Niklas Wartenberg





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Die Hinrunde verlief für uns sehr enttäuschend. Viel Verletzungspech und wenig Erfolgserlebnisse.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Einige Spieler aus der Jugend konnten in unser Team integriert werden.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Wie oben beschrieben haben wir viel mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Nach so einer Hinrunde kann es nur nach oben gehen.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Marvin Neumann verlässt uns in Richtung TSG Waldenburg. Sven Baier kehrt nach 6 Monaten zurück zur TSG Verrenberg. Bereits im Laufe der Hinrunde haben wir uns von unserem Trainer getrennt.