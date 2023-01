FuPa-Teamcheck: TSV Ruppertshofen +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

TSV Ruppertshofen , erste Männer-Mannschaft, Kreisliga B2 Ostwürttemberg



Spielleiter Andre Kunz





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Mit der Vorrunde sind wir ziemlich zufrieden, ärgerlich waren natürlich die Niederlagen. Bei unsere Reserve ist es uns gelungen die Manschaft deutlich zu verjüngen. Jetzt fehlt nur noch die Siege





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Trotz einiger längeren Ausfälle von Leistungsträger, konnten wir trotzdem eine starke Hinrunde spielen und hatten auch keinerlei Probleme unsere Reserve zu besetzen.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Unsere Offensive hat noch Luft nach oben, da wir gegenüber der Konkurrenz zu wenig Tore geschossen haben.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Ich hoffe das wir unseren Weg weiter versetzen und unsere kleine Fehler vollens abstellen können. Und so noch den ein oder anderen Platz gut machen können





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Abgänge: Alin Cont und Alexandru Uta nach Schechingen Zugänge: Antonio Calabrese vom SV Hussenhofen Pasquale Magno zuletzt TSGV Waldstetten Santo Ragusa reaktiviert





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Das Eherenamt sollte gestärkt werden das es immer schwerer wird Ehrenamtliche Helfer zu finden.