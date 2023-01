FuPa-Teamcheck: TSV RSK Esslingen +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

FuPa widmet sich in einem Schnellcheck den Fußball-Mannschaften der Region. Die Antworten für die erste Mannschaft des TSV RSK Esslingen in der Kreisliga A1 Neckar/Fils kommen vom Kapitän Tilman Weißenborn. Wenn ihr auch beim Teamcheck dabei sein möchtet, bitte die Fragen unter folgendem Link beantworten: https://forms.gle/E1Dd2ZRpuX5yL3BW6

TSV RSK Esslingen, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga A1 Neckar/Fils



Kapitän Tilman Weißenborn





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



wir sind im Verein alle sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Die mannschaftliche Geschlossenheit und unsere Mentalität sind dieses Jahr besonders





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Defensiv gibt es sicherlich noch Potential nach oben - daran werden wir als Mannschaft im Winter gezielt arbeiten





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Wir wollen die Liga rocken - wohin das führt, werden wir am Ende sehen. Wir haben keinen Druck.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Niklas Hannak wechselt vom FC Esslingen zu uns, ebenfalls Timon Kogios vom FSV Waiblingen. Fabio Greco wechselt vom Landesligisten aus Heiningen zu uns.