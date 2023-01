FuPa-Teamcheck: TSV Riedlingen +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

TSV Riedlingen , erste Männer-Mannschaft, Landesliga Staffel 4



Trainer Markus Keller





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Grundsätzlich sind wir zufrieden auch wenn wir gerne 3-5 Punkte mehr hätten bzw. haben könnten Nüchtern betrachtet muss man jedoch sagen , dass wir den ein oder anderen Punkt geholt haben den wir entweder glücklich oder sprichwörtlich in der letzten Minute geholt haben.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Unsere Neuzugänge im Sommer haben alle sofort Fuß gefasst. Sie haben sich sportlich als auch außerhalb des Platzes top integriert. Dies war so nicht unbedingt in dieser Form zu erwarten.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Was sicherlich ein Problem darstellt ist die fehlende Breite des Kaders. Schwere Verletzungen Anfang der Runde haben hier gleich zu Beginn den Kader ausgedünnt.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Sollten wir unsere Auswärtschwäche nur einigermaßen im Griff bekommen werden wir unser zu Saisonbeginn gestecktes Ziel was den Tabellenplatz (Platz 5-9) betrifft erreichen.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Abgänge: Keine

Zugänge: Jordi Tengwand /FC Waldkirch





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Wir sollten uns grundsätzlich und schnellstens Gedanken über den Spielplan bzw. die Spielansetzungen machen. Die Zeit als Fußball die einzige Freizeitbeschäftigung war ist längst Vergangenheit und steht hier in Konkurrenz zu „angenehmeren“ Beschäftigungen. Unser Nachwuchsproblem im ländlichen Bereich ist all gegenwärtig. Teilweise Urlaub nehmen um den Spielansetzungen gerecht zu werden und Saisonpause wenn schön Wetter ist und spielen bei Schneefall machen es nicht attraktiver.